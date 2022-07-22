Sunucu Ece Erken'e Hapis Şoku! - Son Dakika
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Sunucu Ece Erken'e Hapis Şoku!

22.07.2022 11:00
Sunucu Ece Erken'e Hapis Şoku!

Sunuculuk yaptığı dönemde Kerimcan Durmaz'ı hedef alan açıklamalar yapan Ece Erken hakkında 3 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı. İşte detaylar...

Sunucu Ece Erken ve Kerimcan Durmaz mahkemelik oldu. Bir dönem mastürbasyon videosunu yanlışlıkla paylaşarak gündeme bomba gibi düşen Kerimcan'a ağır sözler söyleyen Ece Erken hakkında hapis istemiyle dava açıldı. Ece Erken hakkında 3 yıl 9 ay hapis istemi bulunuyor.

"CİNSİYETİNİN NE OLDUĞU BELİRSİZ"

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, soruşturma Kerimcan Durmaz'ın verdiği şikayet dilekçesi sonrasında başlatıldı. Ece Erken, 3 Şubat 2020'de bir televizyon kanalının sabah yayınlanan programında Durmaz için "Adam, adam da demiyeyim", 27 Şubat 2020'de ise "İnanın cinsiyetini bilmiyorum. Makyaj yapan bir erkek. Cinsiyetinin ne olduğu belirsiz" demişti.

Ece Erken'in aynı zamanda Instagram hesabından 26 Şubat 2020'de Durmaz'a hakaret içerikli sözler sarf ettiği de iddianamede yer aldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İfadesi alınan Ece Erken savunmasında hakaret kastı taşımadığını, o dönem Durmaz'ın uçak tuvaletinde uygunsuz video çekip yayınladığı için tepkisini dile getirdiğini, yapılan hareketlerin Türk örf ve adetleriyle uyuşmadığı için şahsi fikrini söylediği, eleştiri hakkını kullandığı, tepkisinin şahsa değil harekete olduğunu belirterek suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

Sunucu Ece Erken'e Hapis Şoku!

3 YIL 9 AYLIK HAPİS İSTEMİ

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edilen iddianamede, Ece Erken'in "Zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Dosya, şikayet dilekçesinde suçu öğrendiği yerin Bakırköy olması gerekçesiyle Bakırköy Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine yetkisizlik kararıyla gönderildi.

Öte yandan savcılık, Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkındaki "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturmaya ise takipsizlik kararı verdi. (DHA)

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken nereli ve kaç yaşında; 11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri" adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

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Kerimcan Durmaz, yıllar önce kendisine 'Adam demeyeyim, cinsiyetini bilmiyorum' diyen Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'na hakaret davası açtı Kerimcan Durmaz, yıllar önce kendisine 'Adam demeyeyim, cinsiyetini bilmiyorum' diyen Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'na hakaret davası açtı ECE ERKEN'E KERİMCAN DURMAZ'A HAKARET SUÇUNDAN 3 YIL 9 AY HAPİS İSTEMİYLE DAVA ECE ERKEN'E KERİMCAN DURMAZ'A HAKARET SUÇUNDAN 3 YIL 9 AY HAPİS İSTEMİYLE DAVA
Kaynak: Snob Magazin

Kerimcan Durmaz, Ece Erken, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sunucu Ece Erken'e Hapis Şoku! - Son Dakika

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