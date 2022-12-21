Oyuncu Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören'le el ele görüntülendi

'Üç Kız Kardeş' dizisinde 'Türkan' karakterine hayat veren Özgü Kaya geçtiğimiz yaz iki yıldır aşk yaşadığı Burak Serdar Şanal'dan ayrılmıştı. Verdiği bir ropörtajda "Evlilik olursa da Şanal'la olur" diyen Özgü Kaya yeni bir aşka yelken açtı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Son olarak Altın Kelebek Ödülleri'nde ödül alan ünlü oyuncu, dizideki rol arkadaşı Eren Ören'le Etiler'de el ele objektiflere takıldı.Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören ile Etiler Akmerkez'deydi. Çift, "Setin araya girmesiyle beraber üç günlük bir tatile çıkmayı planlıyoruz. Çok mutluyuz. Projemizde güzel ilerliyor" dedi.