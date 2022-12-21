Oyuncu Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören'le el ele görüntülendi - Son Dakika
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Oyuncu Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören'le el ele görüntülendi

21.12.2022 14:37

Altın Kelebek Ödülleri'nde ödül alan oyuncu Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören'le Etiler'de objektiflere takıldı. Ele ele görüntülenen çift, "Setin araya girmesiyle beraber üç günlük bir tatile çıkmayı planlıyoruz. Çok mutluyuz. Projemizde güzel ilerliyor" basın mensuplarına açıklamasında bulundu.

'Üç Kız Kardeş' dizisinde 'Türkan' karakterine hayat veren Özgü Kaya geçtiğimiz yaz iki yıldır aşk yaşadığı Burak Serdar Şanal'dan ayrılmıştı. Verdiği bir ropörtajda "Evlilik olursa da Şanal'la olur" diyen Özgü Kaya yeni bir aşka yelken açtı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Son olarak Altın Kelebek Ödülleri'nde ödül alan ünlü oyuncu, dizideki rol arkadaşı Eren Ören'le Etiler'de el ele objektiflere takıldı.Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören ile Etiler Akmerkez'deydi. Çift, "Setin araya girmesiyle beraber üç günlük bir tatile çıkmayı planlıyoruz. Çok mutluyuz. Projemizde güzel ilerliyor" dedi.

Sürpriz aşk! Güzel oyuncu Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
Sürpriz aşk! Güzel oyuncu Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
Sürpriz aşk! Güzel oyuncu Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
Sürpriz aşk! Güzel oyuncu Özgü Kaya gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
Kaynak: Snob Magazin
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Burak Serdar Şanal, Özgü Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören'le el ele görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören'le el ele görüntülendi - Son Dakika
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