Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı yarışmaya katılan Canan Ayaz'ın elendiği soru herkesi şaşkına çevirdi.

TRAFİK SORUSUNA YANLIŞ CEVAP VERDİ

Yarışmaya katılan Canan Ayaz, sosyal medyada hemcinslerine özel trafik eğitimi verdiğini ve trafik kurallarıyla ilgili ders verdiğini dile getirdi. Sorulara doğru cevaplar veren yarışmacı, trafikle ilgili soru karşısında zorlandı. "Çevresi kırmızı şeritle kaplı, içi boş beyaz bir ters üçgen" şeklindeki trafik işaretinin anlamı ne?" sorusuna "Dur" yanıtını veren yarışmacı, doğru cevabın "Yol ver" olduğunu görünce ne yapacağını bilemedi.

KENAN İMİRZALIOĞLU SESSİZ KALAMADI

Trafik dersi veren yarışmacının yanlış cevap verdiğini gören Kenan İmirzalıoğlu ise "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım" dedi. Yarışmacı ise "Ama bu soruda olmazdı" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.