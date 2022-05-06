Survivor'a Veda Eden Merve Aydın'a Bir Şok Daha! - Son Dakika

Survivor 2022 All Star yarışmasının 5 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde, ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Öte yandan oyun sırasında Merve Aydın ciddi bir sakatlık yaşadı. Parkurda koşan Merve birden acı içinde yerde kaldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Aşil tendonunun koptuğu söyleyen ve gözyaşları içinde acıyla kendisine yere bırakan Merve'nin haykırışları herkesi gözyaşlarına boğdu.

Merve Aydın hakkındaki gelişmeyi ise Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı. Merve'nin ciddi bir sakatlık yaşadığını belirten Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"MUCİZE BEKLİYORDUK AMA OLMADI"

"Kendisiyle uzun bir süre görüştüm ve çok talihsiz bir olay yaşandı. Sakatlık belasının Survivor'da bazen yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'ye bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan bir konuşmanın sonunda Merve'yi bıraktığım nokta iyi bir nokta. Ancak Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan ve sağlığımızdan daha önemlisi yok. Sevgili Merve'nin Survivor macerası sona erdi. Bir mucize bekliyorduk ama olmadı."

SAĞLIĞINA KAVUŞMASI 2 AYI BULACAK

Bu gelişme sonrası Merve Aydın'a bir kötü haber daha geldi.

Merve Aydın'ın tedavisinin 6 ile 10 hafta arasında süreceği ifade edildi. Aydın, uzun bir süre yere basamayacak.

AŞİL TENDON NEDİR?

Bacağın baldır kaslarının büyük tendonu, ayak bileğinin arka kısmında topuğa tutunmaktadır. Baldırın arka bölümündeki kas grubunun topuk kemiğine birleşmesini sağlamakta olan yapıya 'akhilleus'un öyküsünden esinlenilmiş ve 'aşil tendonu' adı verilmiştir. Büyük bir yüke karşı koyabilme kapasitesine sahip olan aşil tendonu, zorlanmalar sonucunda zedelenebilir ve hatta kopabilir.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında ( Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasının da sahibi oldu.

Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya-Olimpiyat B barajını da geçti.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2. seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3: 24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2: 00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibi oldu.

2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle ( Birsen Bekgöz, Pınar Saka ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki açık hava Türkiye rekorunu da elinde bulunduruyor.

2014 Mart'ında Survivor'da, ünlüler takımında yer aldı.

22 Şubat 2015'te tv8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. oldu.

21 Ağustos 2019'da 'MERVE AYDIN SPOR OKULU' adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açtı.