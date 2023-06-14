Acun Ilıcalı Survivor 2024'le ilgili yeni formatı anlattı: All Star yapacağız, halk oylaması olmayacak - Son Dakika
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Acun Ilıcalı Survivor 2024'le ilgili yeni formatı anlattı: All Star yapacağız, halk oylaması olmayacak

14.06.2023 11:12

Ocak ayında başlayan Survivor 2023, dün akşam görkemli bir törenle final yaptı. Yeni sezonla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, değişiklikler yaptıklarını söyleyerek "Seneye seyirci oylaması olmayacak. Hodri meydan, iki takım da All Star olacak. Aday konseyinde ismi çıkan yarışmacılar düelloya çıkacak ve kaybeden elenecek" ifadelerini kullandı.

15 Ocak'ta başlayan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması 5 ay sonra 13 Haziran'da sona erdi. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Survivor 2023'ün şampiyonu Nefise Karatay oldu. Gecenin sonunda Survivor 2024'le ilgili konuşan Acun Ilıcalı, yeni konsept hakkında da ilk kez konuştu.

"ALL STAR YAPACAĞIZ, SMS OLMAYACAK"

Survivor 2024'te All Star yapacaklarının müjdesini veren Acun Ilıcalı, yeniliklerle ilgili "Yeni konseptle geliyoruz. Yeni sezonda yarışmacıları daha erken açıklayarak hazırlanmaları için zaman vereceğiz. Yarışmacıların bazıları performansta hak ettik ama oylamada elenmekten yakınıyordu. Seneye SMS'siz Survivor ile geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak ve iki takım da All Star olacak. Şimdi hodri meydan. Bakalım kim iyiymiş. Aday konseyinde ismi çıkan yarışmacılar düelloya çıkacak ve kaybeden elenecek" dedi.

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2024 konsepti eski yarışmacılar tarafından alkışlarla karşılandı.

Acun Ilıcalı Survivor 2024'le ilgili yeni konsepti açıkladı: All Star yapacağız, halk oylaması olmayacak
Acun Ilıcalı Survivor 2024'le ilgili yeni konsepti açıkladı: All Star yapacağız, halk oylaması olmayacak
YORUMLAR (1)
  • Uğur Türkiye: En mantıklısı adam internette ne kadar tanınmıssa o kadar oy alıyor diger adam güclü o adam veya kadın eleniyor hakkaniyet olmuyor.Ayrıca onlara atılan sms ücretli bence o sms lerde deprem bölgesine gitsin daha mantikli Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı Survivor 2024'le ilgili yeni formatı anlattı: All Star yapacağız, halk oylaması olmayacak - Son Dakika


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