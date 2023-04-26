Survivor 2023'te aileleriyle bir araya gelen yarışmacıların gözyaşları sel oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Survivor 2023'te aileleriyle bir araya gelen yarışmacıların gözyaşları sel oldu

26.04.2023 10:10

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan 81. bölümünden merakla beklenen tanıtım filmi yayınlandı. Ödül oyununda karşılarında ailelerini gören yarışmacılar gözyaşları sel oldu aktı.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023, bu akşam 81. bölümüyle ekrana gelecek. Bölümün fragmanında ise duygu dolu anlar yaşanıyor.

AİLELERİYLE BULUŞUYORLAR

Acun Ilıcalı, sunduğu ödül oyunundan bahsederken yarışmacıların ailelerinin adaya geldiğini söylüyor. Ailelerini karşılarında gören yarışmacılar gözyaşlarına boğuluyor. Ünlüler takımından Barış karşısında annesini görünce hüngür hüngür ağlarken gönüllüler takımından Asena'nın kızı verdiği cevapla herkesi gülümsetiyor. Survivor 2023'ün heyecanla beklenen bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Survivor'da bu hafta oynanan 4 dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetti. Böylece haftanın eleme adayları Asena, Cansu, Ertuğ, Aziz ve Halil oldu.

Survivor 2023'te duygusal anlar! Aileleriyle buluşan yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2023'te duygusal anlar! Aileleriyle buluşan yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2023'te duygusal anlar! Aileleriyle buluşan yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2023'te duygusal anlar! Aileleriyle buluşan yarışmacılar, gözyaşlarına boğuldu
YORUMLAR
500

Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor 2023'te aileleriyle bir araya gelen yarışmacıların gözyaşları sel oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:09 Demirtaş'ın "İmralı'ya heyet gönderildi" iddiasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yanıt: Açık ve net olarak yalan
12:09 AK Partili Yılmaz, Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı: Kendisi yapmazsa dernek gereğini yapacaktır
11:58 AK Partili Yılmaz'dan Kerem Kınık'a istifa çağrısı: Kendisi yapmazsa dernek gereğini yapacaktır
11:56 İsmail Kartal Fenerbahçe'den sonra tekrar Süper Lig'e Sivasspor ile dönebilir
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim
11:44 Karaismailoğlu'na canlı yayında, "Hatay Havalimanı'nı seçmenleri engellemek için mi kapattınız?" sorusu yöneltildi
11:37 Sivasspor ile ilk görüşme olumlu! İsmail Kartal, Süper Lig'e geri dönüyor
11:40 Otobüs terminalinde kraker yiyen adam, düştüğü yerden bir daha kalkamadı
11:36 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim
11:36 Nişan töreni esnasında gelin adayına elini öptüren görümce, yoğun tepki aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2023 12:21:57. #1.11#
SON DAKİKA: Survivor 2023'te aileleriyle bir araya gelen yarışmacıların gözyaşları sel oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement