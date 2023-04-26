Survivor 2023'te aileleriyle bir araya gelen yarışmacıların gözyaşları sel oldu

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Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023, bu akşam 81. bölümüyle ekrana gelecek. Bölümün fragmanında ise duygu dolu anlar yaşanıyor.

AİLELERİYLE BULUŞUYORLAR

Acun Ilıcalı, sunduğu ödül oyunundan bahsederken yarışmacıların ailelerinin adaya geldiğini söylüyor. Ailelerini karşılarında gören yarışmacılar gözyaşlarına boğuluyor. Ünlüler takımından Barış karşısında annesini görünce hüngür hüngür ağlarken gönüllüler takımından Asena'nın kızı verdiği cevapla herkesi gülümsetiyor. Survivor 2023'ün heyecanla beklenen bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Survivor'da bu hafta oynanan 4 dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetti. Böylece haftanın eleme adayları Asena, Cansu, Ertuğ, Aziz ve Halil oldu.