Survivor 2024 All Star'da Kırmızı Takımın Ödülünü Tadarken Korkunç Bir Kaza Yaşandı - Son Dakika
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Survivor 2024 All Star'da Kırmızı Takımın Ödülünü Tadarken Korkunç Bir Kaza Yaşandı

Survivor 2024 All Star\'da Kırmızı Takımın Ödülünü Tadarken Korkunç Bir Kaza Yaşandı

Survivor 2024 All Star'da ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, ikinci eleme adayı Aysu Keskin olmuştu. Kırmızı takım ödülün keyfini sürerken korku dolu anlar yaşandı. Nagihan ile Yunus Emre kaza yaptı. Nagihan ölümle burun buruna geldiğini ifade etti.

26.03.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
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Survivor 2024 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım, ödülünün tadını çıkartırken korkunç bir olay gerçekleşti.

2. Dokunulmazlık oyununu kazanarak Turks ve Caicos Adaları'nda ultra lüks bir villada konaklama hakkı kazanan Kırmızı Takım, rüya gibi bir eve yerleşti. Birçok yarışmacının ödülün keyfini çıkarıp jet ski'yle turladığı anlarda ise tüm ekibi korkutan bir olay yaşandı.

ödül 1

KORKUTAN KAZAJet ski'nin kontrolünü kaybeden Yunus Emre, Nagihan'ın üzerine hızla ilerledi. Korkunç çarpışmanın sonunda Nagihan'ın kullandığı jet ski ortadan ikiye bölündü

ödül 2

Nagihan çok daha kötü sonuçlanabilecek korkunç kazadan sağ salim çıktıktan sonra adeta öfke kustu. "Öldürüyordu beni, öyle gözü kör geldi ki.

Bu adamla hiçbir şey yapılmaz. Abi ölüyordum lan ölüyordum!" diyerek Yunus Emre'ye sert çıktı.

nagiham

KORKU DOLU ANLARI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Nagihan, "Hayatımda hiç bu kadar ölümle burun buruna geldiğim bir anım olmamıştı.

Hani derler ya 'hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti', sadece kızımı düşündüm. Çaresiz bir şekilde yaşıyor olduğuma inanmaya çalışıyorum" dedi.

Survivorda üçüncü eleme adayı belli oldur Ölümle burun buruna geldim

'MUCİZE GİBİ BİR ŞEYDİ'

Yunus Emre yaşadıkları kazayla ilgili, "Fren varmış orada jet skinde, ben sadece gazdan elimi çektim yalan olmasın. Öyle büyük bir kaza yaşadık ki, hiçbirimize bir şey olmaması yaradanımın bir mucizesi gibi bir şeydi" dedi.

DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu denge üzerine kuruluydu. Kazanan takım ödül olarak tas kebabı, pilav, soslarıyla beraber biftek ve salatalık turşusu yedi. Heyecan dolu yarışmada galip gelen 12-10'luk skorla Kırmızı takım oldu.

SEDA İLE ALEYNA ARASINDA GERİLİM

Survivorda üçüncü eleme adayı belli oldur Ölümle burun buruna geldim

Mavi Takım yarışmacısı Seda kaybettiği oyun sonrası Aleyna'nın sevincine 'Ben sana o çığlığı yediririm yarın parkurda." diyerek tepki verdi.

Arkadaşlarının yanına giderken de tepkisini sürdürdü. Seda'nın sözlerini duyan Aleyna, "Bir şey mi dedin Seda abla?" diye sordu. Seda da, "Şimdi abla mı olduk? Az önce Seda'ydık." cevabını verdi. Aleyna, Seda'ya yenildiğinde çok çirkinleştiğini söyledi.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI

Konseyde Mavi takımdan adı en fazla çıkarak üçüncü eleme adayı olan yarışmacı Berna oldu.

Survivorda üçüncü eleme adayı belli oldur Ölümle burun buruna geldim

Kaynak: Magazinkolik

Survivor 2024, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor 2024 All Star'da Kırmızı Takımın Ödülünü Tadarken Korkunç Bir Kaza Yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor 2024 All Star'da Kırmızı Takımın Ödülünü Tadarken Korkunç Bir Kaza Yaşandı - Son Dakika
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