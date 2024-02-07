Survivor 2024 All Star'da Sema Aydemir'in Paylaşımı Yarışmaya Katılıyor Mu Sorusunu Akıllara Getirdi - Son Dakika
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Survivor 2024 All Star'da Sema Aydemir'in Paylaşımı Yarışmaya Katılıyor Mu Sorusunu Akıllara Getirdi

Survivor 2024 All Star\'da Sema Aydemir\'in Paylaşımı Yarışmaya Katılıyor Mu Sorusunu Akıllara Getirdi

Survivor 2024 All Star'ın ana ve yedek kadrosunda olmayan Sema Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Acil görev emri' notu ile Dominik Cumhuriyeti etiketi koydu. Son günlerde yaşanan gerilim ve Nagihan Karadere'nin yarışmadan diskalifiye edildiği iddiaları üzerine Sema Aydemir'in yaptığı paylaşım yarışmaya katılıyor mu sorusunu akla getirdi. Sema Aydemir'in ikizi Seda ise bu yıl Survivor kadrosunda ve halen mavi takım yarışmacısı.

07.02.2024 12:15  Güncelleme: 12:15
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www.magazinkolik.com'un haberine göre;

Bu yıl yapılan Survivor 2024 All Star'ın ana ve yedek kadrosunda olmayan Sema Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Acil görev emri' notu ile Dominik Cumhuriyeti etiketi koydu.

Survivor 2024 All Star'da son günlerde yaşanan gerilim ve Nagihan Karadere'nin yarışmadan diskalifiye edildiği iddiaları üzerine Sema Aydemir'in yaptığı paylaşım yarışmaya katılıyor mu sorusunu akla getiridi.

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Son günlerde 'Dilber Dansı' ile polemiklere karışan Sema Aydemir'in ikizi Seda bu yıl Survivor kadrosunda ve halen mavi takım yarışmacısı..

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Survivor 2024 All Star'da Sema Aydemir'in Paylaşımı Yarışmaya Katılıyor Mu Sorusunu Akıllara Getirdi - Son Dakika


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