Survivor 2024 All Star'de Özgür, Atakan, Aleyne ve Merve arasında çekişmeli düello - Son Dakika
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Survivor 2024 All Star'de Özgür, Atakan, Aleyne ve Merve arasında çekişmeli düello

Survivor 2024 All Star\'de Özgür, Atakan, Aleyne ve Merve arasında çekişmeli düello

Survivor 2024 All Star'de Özgür, Atakan, Aleyne ve Merve arasında oldukça çekişmeli geçen bir düelloda gecenin kaybedeni bu haftanın elenen ismi oldu. Merve ve Aleyna arasındaki düelloda galip gelen Merve oldu. Atakan ve Özgür arasındaki düelloda ise Atakan son atışıyla 5-4'lük skora ulaştı. Final düellosunda Aleyna ve Özgür karşı karşıya geldi ve Özgür 5-0'lık skorla galip geldi. Bu şekilde adaya veda eden isim Aleyna oldu.

17.05.2024 13:12
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Survivor 2024 All Star'de Özgür, Atakan, Aleyne ve Merve arasında oldukça çekişmeli geçen bir düelloda gecenin kaybedeni bu haftanın elenen ismi oldu.

Survivor'da adaya kim veda etti? Elenen isim belli oldu! İşte o isim! - Resim: 2

ALEYNA - MERVE DÜELLOSUNDA KAZANAN İSİM BELLİ OLDU

Merve ve Aleyna eşleşmesinde önde götüren Merve oldu. Bu eşleşmeyi kazanan ise 5-2'lik skorla Merve Aydın oldu.

Survivor'da adaya kim veda etti? Elenen isim belli oldu! İşte o isim! - Resim: 3

ATAKAN VE ÖZGÜR EŞLEŞMESİ!

Atakan ve Özgür eşleşmesinde, son atışıyla 5-4'lük sayıya Atakan ulaştı.

Ve Avatar Atakan adaylıktan adını sildirdi. Özgür ise Aleyna ile final düellosuna çıktı.

Survivor'da adaya kim veda etti? Elenen isim belli oldu! İşte o isim! - Resim: 4

FİNAL DÜELLOSUNDA NELER YAŞANDI!

İlk eşleşmelerde mağlup olan iki isim Aleyna ve Özgür final düellosunda karşı karşıya geldi.

5-0'lık skorla final düellosunun kazananı Özgür oldu. Böylelikle adaya veda eden isim Aleyna oldu.

Survivor'da adaya kim veda etti? Elenen isim belli oldu! İşte o isim! - Resim: 5

ADAYA VEDA EDEN ALEYNA OLDU!

Özgür'e 5-0 mağlup olan Aleyna adaya veda eden isim oldu. Aleyna veda konuşmasını şu sözlerle yaptı:

"Bu sabah uyandığımda bir kabus görmüştüm. İstanbul'dan çağrıldığıma dair bir kabustu ve dedim ki bugün bakalım ne olacak sonuç?

Onu düşünmemeye çalıştım ama her şeyde bir hayır vardır. Belki bugün elenmem benim için çok hayırlı. Çünkü her düellomda Allah'ım diyorum hayırlısıysa kalayım değilse de gideyim. Benim için bu sene güzel geçti.

Genel olarak baktığımda üzüldüğüm çok şey oldu ama mutlu olduğum da çok şey oldu. Kalbini kırdığım birisi olduysa kusura bakmasın herkesten hakkını helal etmesini isterim.

Benim de helal olsun. Benim için bugün bitti. Çok mutluyum bu ailede olduğum için şuan veda vakti."

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Survivor 2024 All Star'de Özgür, Atakan, Aleyne ve Merve arasında çekişmeli düello - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor 2024 All Star'de Özgür, Atakan, Aleyne ve Merve arasında çekişmeli düello - Son Dakika
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