Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna'dan uzak dur - Son Dakika
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Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna'dan uzak dur

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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde iletişim ödülünü kazanan Kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre, canlı yayın açarak sevenleriyle konuştu. Yayına dahil olarak hamile olduğunun müjdesini veren Yunus Emre eşi, bir de yarışmacıyı samimi olduğu Aleyna'dan uzak durması konusunda uyardı.

14.03.2024 11:35  Güncelleme: 11:39
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar iletişim oyununu kazanabilmek için mücadele etti. Yarışmanın sonunda kazanan Kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre, eşinden uyarı aldı.

"ALEYNA'DAN UZAK DUR"

İletişim ödülünü kadınlarda 8-2, erkeklerde 8-6'lık skorla kazanan Kırmızı takım oldu. Kazanan yarışmacılar, Instagram hesabından canlı yayın açarak takipçileriyle sohbet etti. Açtığı yayında baba olacağını öğrenen Yunus Emre'nin Aleyna ile adada samimi olmasından rahatsız olan eşi, "Ceza yapma, Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyardı.

Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna'dan uzak dur

BABA OLACAĞINI ÖĞRENDİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda hamile olduğunu söyleyen Yunus Emre'nin eşi Beria, dün akşamki iletişim ödülünde müjdeli haberi verdi. Yayın esnasında baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçarken takım arkadaşlarının mutlulukları da yüzlerine yansıdı. Babalık heyecanı yaşayan Yunus Emre "Baba mı oluyorum şaka mı? Dünyalar güzel karım, Allah'ım çok şükür" dedi.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

Eşinin sık sık ceza alarak ödüllerden yararlanamamasına çok üzülen Beria Özden, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından hamile olduğunu duyurarak "Konuşamadan beklemek, iletişimsiz, sesini duymadan geçirdiğim 82. gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyorum bir yandan sabırla bekliyorum. Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" demişti.

Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna'dan uzak dur
Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna'dan uzak dur
Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna'dan uzak dur
Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre\'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna\'dan uzak dur

Yunus Emre, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna'dan uzak dur - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna'dan uzak dur - Son Dakika
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