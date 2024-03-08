Survivor All Star'da adaya veda eden isim Mustafa Kemal oldu

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme adayı seçilen Mustafa Kemal, Batuhan, Yaman ve Hakan arasında düello yapıldı.
Yarışların sonunda adaya veda eden isim Mustafa Kemal oldu.
HAKAN VE MUSTAFA KEMAL DÜELLODA
Düellonun ilk turunda Yaman ve Mustafa Kemal eşleşti. Oyunların sonunda sayıları kazanan Yaman, adaylıktan ismini sildirdi. Hakan ve Batuhan eşleşmesinde kazanan ise Hakan oldu.
Batuhan'ın adını adaylıktan sildirmesiyle Mustafa Kemal ve Hakan final oyununda mücadele etti. Düelloya kaybeden isim ise Mustafa Kemal oldu.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Survivor All Star 2024'e veda eden Mustafa Kemal gözyaşlarına boğuldu. 10 aylık bir kızının olduğunu ve aklının onda kaldığını belirterek "Valla ne diyeyim Murat bilmiyorum.
Diyecek çok şey var ama çok da konuşursam karıştırıyorum. Elimizden geleni yaptık. Tabii her veda hüzünlüdür. Yani duygularım karışık. 2018'deki Mustafa Kemal olarak gelmedim buraya. Tabii karakterim, duruşum değişmedi neysem oyumdur.
İnşallah değişmemiştir. Değişen eşim var, 10 aylık bir kızım var. Onu hep çok özlüyordum. Belki de bu durumu yönetemedim biraz. Kafam hep ordaydı. Evlat çünkü, çok başka bir şeymiş.
Bundan önce sevdiği şeyleri yapmak için her şeyi göze alan bir Mustafa Kemal vardı. Ama evladım olduktan sonra sevdiğim her şey bir kenara kaldı bütün dünyam o oldu.
Kafam da hep ondaydı. Ben böyle üzülmem diyordum ama vedalar zor. Allah herkesten razı olsun. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Barakanın adına eşimin ve kızımın adını verdim; Esra ve Kayra. Atakan kardeşim sen çok delikanlı bir adamsın, baraka sana emanet."
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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Hakan, Mustafa Kemal, Batuhan ve Yaman arasında yapılan eleme oyununda veda eden isim Mustafa Kemal oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan Mustafa Kemal "10 aylık bir bebeğim var ve kafam hep ondaydı. Ben böyle üzülmem diyordum ama vedalar zor" dedi.
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