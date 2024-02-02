Survivor All Star\'da eleme heyecanı: Kardeniz veda etti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleem heyecanı yaşandı. Berna, Kardeniz, Aysu ve Pınar'ın aday olduğu elemede veda eden isim Kardeniz oldu.
Kadınlar arasında yapılan düellonun ilk turunda Pınar, Kardeniz'i yenerek eleme potasından kurtuldu. Aysu ile mücadele eden Berna da elemeden çıktı. Elemenin son aşamasında Aysu ve Kardeniz arasında eleme heyecanı yaşandı. İkili arasında yapıla düelloda Aysu, Kardeniz'i 5-1'lik skorla yendi.
Survivor All Star'a veda ettiği için gözyaşlarına boğulan Kardeniz'i takım arkadaşları sarılarak sakinleştirdi. Elemenin ardından duygularını dile getiren Kardeniz "Gerçekten çok zor bir sezon. Ben yine elimden geleni yaptım. Takımıma köstek olmamaya çalıştım hep. Deneyimsizliğimin farkındaydım çünkü. All Star bu yıl gitmesin giderse heba olur diyenlere bir cevabım var. Bugün yine bu takımla geleceksin deseler yine gelirim. Takımımı çok seviyorum. İyi ki sizinle savaşmışım. İyi ki sizinle kaybetmişim" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ankara'da yapılan bir toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, depremlerin yol açtığı büyük kayıplara dikkat çekti.
İzmir'de kendisini soğukta üşümesin diye aracına alan taksiciyi bıçaklayarak öldüren D.A'nın ifadesinde; gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.
Sosyal Güvenlik Kurumunun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kategorilerini açıkladığı ilaçlar arasında 2 adet kanser ilacı da bulunuyor.
2013'teki Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu ile Kardeniz arasında yapılan elemede adaya veda eden isim Kardeniz oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan Kardeniz, ekip arkadaşları tarafından sakinleştirildi.
Konya'da 9 yıl önce kardeşini bıçakla öldüren ve yurt dışına kaçan yabancı uyruklu zanlı, Türkiye'ye döndüğünde gözaltına alındı. Zanlının sahte kimlikle Gaziantep'te yaşadığı ve bir terzi dükkanında çalıştığı tespit edildi. Polis tarafından yakalanan zanlı, suçunu itiraf etti ve tutuklandı.
Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
Son Dakika › Magazin › Survivor All Star'da eleme heyecanı: Kardeniz veda etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?