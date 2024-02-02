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Survivor All Star'da eleme heyecanı: Kardeniz veda etti - Son Dakika
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Survivor All Star'da eleme heyecanı: Kardeniz veda etti

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu ile Kardeniz arasında yapılan elemede adaya veda eden isim Kardeniz oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan Kardeniz, ekip arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

02.02.2024 09:44  Güncelleme: 09:59
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleem heyecanı yaşandı. Berna, Kardeniz, Aysu ve Pınar'ın aday olduğu elemede veda eden isim Kardeniz oldu.

Kadınlar arasında yapılan düellonun ilk turunda Pınar, Kardeniz'i yenerek eleme potasından kurtuldu. Aysu ile mücadele eden Berna da elemeden çıktı. Elemenin son aşamasında Aysu ve Kardeniz arasında eleme heyecanı yaşandı. İkili arasında yapıla düelloda Aysu, Kardeniz'i 5-1'lik skorla yendi.

Survivor All Star'da eleme gecesi! Kardeniz yarışmaya veda etti

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Survivor All Star'a veda ettiği için gözyaşlarına boğulan Kardeniz'i takım arkadaşları sarılarak sakinleştirdi. Elemenin ardından duygularını dile getiren Kardeniz "Gerçekten çok zor bir sezon. Ben yine elimden geleni yaptım. Takımıma köstek olmamaya çalıştım hep. Deneyimsizliğimin farkındaydım çünkü. All Star bu yıl gitmesin giderse heba olur diyenlere bir cevabım var. Bugün yine bu takımla geleceksin deseler yine gelirim. Takımımı çok seviyorum. İyi ki sizinle savaşmışım. İyi ki sizinle kaybetmişim" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star'da eleme gecesi! Kardeniz yarışmaya veda etti
Survivor All Star'da eleme gecesi! Kardeniz yarışmaya veda etti
Survivor All Star\'da eleme heyecanı: Kardeniz veda etti

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar: böyle programlara nasıl vakit ayrılır hala aklım almıyor gidin tom ve Jery izleyin daha iyi 7 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Survivor All Star'da eleme heyecanı: Kardeniz veda etti - Son Dakika
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