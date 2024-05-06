Survivor All Star'da Yunus Emre, Aleyna'ya tavır koydu - Son Dakika
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Survivor All Star'da Yunus Emre, Aleyna'ya tavır koydu

Survivor All Star\'da Yunus Emre, Aleyna\'ya tavır koydu

Survivor All Star'da Yunus Emre, arkadaşlarının uyarısıyla Aleyna'ya tavır koyduğunu söyledi. Nagihan ise Yunus Emre'nin onunla tartışmaya girerek sağlam kayaya tosladığını iddia etti. Konseyde Mavi Takım tarafından en çok ismi yazılarak ikinci eleme adayı Batuhan Karacakaya oldu.

06.05.2024 13:10  Güncelleme: 13:18
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Survivor All Star'da Yunsu Emre, arkadaşlarının uyarmasıyla bazı şeyleri anladığını ifade ederek Aleyna'ya tavır koyduğunu söyledi. Nagihan, Yunus Emre'nin onunla tartışmaya girerek sağlam kayaya tosladığını iddia etti.

Aleyna, Yunus Emre'nin düello önceleri ona eşinin havalanında onu bekleyeceğini söylediğini belirterek, 'Yunus Emre gitmeden ben gitmeyeceğim' dedi.

'UFAK BİR MİDE BULANTISI GEÇİRDİM'

Yunus Emre, "Aleyna'nın ailesine, kardeşine saygım var. Evet, Aleyna'nın gitmesini istemiş olabilirim ama neden istedim acaba... Bir erkek grubumuz vardı bizim, onların uyarmasıyla, onların bazı şeyleri bana anlatmasıyla ve benim bazı şeyleri görmemle beraber ufak bir mide bulantısı geçirdim.

Bakıyorum benim midemi bulandıran insanlar, benim midemi bulandıran konuyla fazla muhattaplar. Çıkar birliği ne de olsa, insanlar sever çıkarlarına tutunmayı.

İnsan gibi gelmedim bu hayata, insan gibi de yaşamıyorum. Hiçbir şey de umrumda değil. Dümdüz yoluma bakıyorum yürüyorum. Yol nerde biterse bitsin alnım ak, başım dik. Açıklayamayacağım hiçbir şey yoktur bu hayatta." dedi.

DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIM'IN

Kırmızı takım ikinci dokunulmazlık oyununun12-7'lik skorla kazanmayı başardı.

Kırmızı Takım ödül olarak duş alarak, kadın budu köfte, spagetti, patates püresi ve katlı muhallebi yedi.

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İKİNCİ ELEME ADAYI

Konseyde Mavi Takım tarafından en çok ismi yazılarak ikinci eleme adayı Batuhan Karacakaya oldu.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Survivor All Star'da Yunus Emre, Aleyna'ya tavır koydu - Son Dakika

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