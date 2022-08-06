Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'ya dava açtığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'ya dava açtığı iddiasını yalanladı

06.08.2022 15:39
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'ya dava açtığı iddiasını yalanladı

Survivor All Star'da kazandığı arabayı teslim alamadığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı'ya dava açtığı söylenen Batuhan Karacakaya sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından Ilıcalı ile bir fotoğrafını paylaşarak mahkeme iddiasını yalanlayan Karacakaya, "Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık" dedi.

Survivor All Star 2022'in en iddialı yarışmacılarının başında gelen Batuhan Karacakaya'nın yarışmadan kazandığı arabayı teslim alamadığı için Acun Ilıcalı'ya dava açtığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili sessizliğini bozan isim ise Karacakaya, oldu.

DAVA İDDİASINI YALANLADI

Yarışmadan kazandığı 3 milyon TL'lik arabayı teslim alamadığı söylenen Karacakaya'nın tüm sözleşmeleri ve belgeleri mahkemeye sunduğu ileri sürülmüştü. Acun Ilıcalı ile bir araya gelerek Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Karacakaya, "Dava haberlerini bu şekilde okuyoruz" notunu düştü. Genç yarışmacı bir paylaşımında da "Dava ile ilgili bir durum olmadı, olmayacak da. Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık" dedi.

Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'ya dava açtığı iddiasını yalanladı
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'ya dava açtığı iddiasını yalanladı
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Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'ya dava açtığı iddiasını yalanladı - Son Dakika


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