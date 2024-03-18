Survivor All Star'da Ogeday krizi: Yarışmadan ayrılıp geri döndü - Son Dakika
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Survivor All Star'da Ogeday krizi: Yarışmadan ayrılıp geri döndü

Survivor All Star\'da Ogeday krizi: Yarışmadan ayrılıp geri döndü

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Ogeday krizi yaşandı. Ogeday, yarışmaya devam etmeme kararı alarak adadan ayrıldı. Ancak Acun Ilıcalı'nın devreye girmesiyle saatler sonra yarışmaya geri döndü. Acil durum konseyinde Ogeday'ın gittiğini söyleyen Ilıcalı, birebir görüşme yaparak tavrından rahatsız olduğunu belirtti. Ogeday'ın arkadaşları da onun zor günler geçirdiğini ifade etti. Ogeday ise yaşadığı psikolojik zorluklar nedeniyle yarışmadan ayrılmak istediğini ancak Acun Medya ailesinin desteğiyle geri döndüğünü söyledi.

18.03.2024 14:34
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Ogeday krizi yaşandı. Yarışmaya devam etmeme kararı alan Ogeday, adadan ayrılırken Acun Ilıcalı devreye girdi.

Acil durum konseyinde Ogeday'ın gittiğini söyleyen Acun Ilıcalı, birebir görüşme yaptı. Ogeday'ın tüm kapıları kapattığını söyleyen Ilıcalı, "Tavrına bozuldum" dedi. Başarılı yarışmacı ise saatler sonra yarışmaya geri döndü.

"DOMİNİK SOKAKLARINA KAÇACAKTI, ÇOK BUNALMIŞ"

Acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, Ogeday'ın oyun sonrası adayı terk ettiğini söyleyerek Mavi takım yarışmacılarına yaşananları sordu.

Ogeday'ın gittiği anları anlatan Yasin Obuz, "Ogeday üst eşofmanını giydi sonra da ayakkabısını bağlayamaya başladı. Ayakkabısını giydi, ne yapıyorsun sen? dedim. 'Kanka bir şey söyleme' dedi. Göz göze bakıştık anladım safariden atlayacak.

Sakın bunu yapma dedim. Sonra adada bana 'Eğer beni o an durdurmasaydın ben safariden atlayacaktım. Dominik sokaklarına kaçacaktım. Ben çok bunaldım, artık kaldıramıyorum.

Bırakıp gidersem sakın bana küsmeyin, darılmayın' dedi" ifadelerini kullandı. Poyraz, yakın arkadaşı Ogeday'ın 3 haftadır zor günler geçirdiğini söylerken Furkan da "Bizi yalnız bıraktığı için çok kızgınım" dedi.

Survivor All Star'da Ogeday krizi: Yarışmadan ayrılıp geri döndü

ACUN ILICALI: BÜTÜN KAPILARI KAPATTI, BEN TAVRINA BOZULDUM

Ogeday oynanan dokunulmazlık oyununda da yer almadı. Oyun sonrası yapılan konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Ogeday ile bir görüşme yaptım. Söylediğim bütün kapıları kapattı.

Alternatifler sundum, isterse bekleyebileceğini de söyledim. O kapıları kapatınca ben de bozuldum. Bana konuyla ilgili tepkimi sorduğunda sadece herkes dayanmak zorunda değil, olabilir dedim.

Biz sabah görüşmüştük, artık ben ne dediysem akşam yaptığı açıklamada Survivor'a dönmek istediğini söyledi. Ben ısrar etmedim, ne olduğunu ben de anlamadım" şeklinde konuştu.

Survivor All Star'da Ogeday krizi: Yarışmadan ayrılıp geri döndü

OGEDAY GERİ DÖNDÜ

Ilıcalı'nın sözlerinden sonra konseye gelen Ogeday ise yaşananlarla ilgili şunları söyledi: Bu benim için farklı bir deneyim oldu. Hayatımda bir kez profesyonel kürek yaparken yakalanmıştım bu psikolojiye.

O zaman da kamptayken gerçekten ne yapacağımı bilemiyordum. Bir daha küreği vesaire görmek istemiyorum demiştim. Kamptan ayrılmıştım.

Bu da çok zor bir yarışma içinde bulunduğumuz herkes için. Psikoloji değişkenlik gösterebiliyor. Ben de bu değişkenliğe takıldım ve kaldım. Bu sene performans senesi kötü bir gidişatım da yoktu ama ne olursa olsun. Bu beni tam anlamıyla tutmadı.

Çünkü psikolojik olarak bir anda kayboldum ve kaybolduğum zamanda oyun alanındayken ya da adaya gittiğimiz zaman kendimi iyi hissetmiyordum.

Acun Medya ailesine çok teşekkür ediyorum herkes benimle konuştu. Konuşurken de kendi iç duyguları ile konuştular. Projede herkes gibi benimde bir yerim var.

Projenin hayata devam etmesinden ziyade benim sağlığım için benimle konuştular. Bu duygu bana çok geçti. Onlara teşekkür ediyorum.

Survivor All Star'da Ogeday krizi: Yarışmadan ayrılıp geri döndü

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Survivor All Star'da Ogeday krizi: Yarışmadan ayrılıp geri döndü - Son Dakika

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