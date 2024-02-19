Survivor All Star\'da Pınar, Sema ve Seda arasında tartışma çıktı

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. Erkek yarışmacıların birbirine girdiği yarışmada Pınar, Sema ve Seda arasında da tartışma çıktı.

"LOHUSA YATAĞINDAN ÇIKMIŞSIN"

Dokunulmazlık oyununda seçme yapıldığı esnada yarışmaya sonradan dahil olan Sema'ya tepki gösteren Pınar, "Teyze, kafana bir tane şuraya fiyonk bağlayalım, lohusa yatağından çıkmış gelmişsin" dedi. Pınar'ın sözlerine "Sana ne Pınar, beni bilen biliyor" cevabını veren Sema Pınar'ın üzerine yürüdü. İkili arasındaki tartışma uzayınca Sema sinirden ağladı.

SEDA TEHDİTLER SAVURDU

İkizi Sema'nın ağladığını gören Mavi takım yarışmacısı Sema da kavgaya dahil oldu. İkizine bağıran Pınar'a bağırarak üstüne koşan Seda'yı yarışmacılar tutmakta zorlandı. Sercan'ın müdahalesiyle uzaklaştırılan Seda "Kardeşimle böyle konuşamaz" diye bağırdı. İkizinin yanına giden Seda, Pınar için "Ben ona göstereceğim. Bakalım nasıl yarışmacıymış çıksın benim karşıma göstersin. O senin 20 günde roket gibi olacağını bildiği için seçme yapmanı istemiyor. Ben ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim" ifadelerini kullandı.