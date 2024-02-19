Survivor All Star'da Pınar, Sema ve Seda arasında tartışma çıktı - Son Dakika
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Survivor All Star'da Pınar, Sema ve Seda arasında tartışma çıktı

Tansiyonun düşmediği Survivor All Star'da Pınar ve Sema arasında kavga çıktı. Pınar, yarışmaya yeni dahil olan Sema'ya "Lohusa" benzetmesi yapınca ikizi Seda da öfkeden deliye dönerek kavgaya dahil oldu. İkizini sakinleştirmeye çalışan Seda, "Ben ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim" dedi.

19.02.2024 11:51
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. Erkek yarışmacıların birbirine girdiği yarışmada Pınar, Sema ve Seda arasında da tartışma çıktı.

"LOHUSA YATAĞINDAN ÇIKMIŞSIN"

Dokunulmazlık oyununda seçme yapıldığı esnada yarışmaya sonradan dahil olan Sema'ya tepki gösteren Pınar, "Teyze, kafana bir tane şuraya fiyonk bağlayalım, lohusa yatağından çıkmış gelmişsin" dedi. Pınar'ın sözlerine "Sana ne Pınar, beni bilen biliyor" cevabını veren Sema Pınar'ın üzerine yürüdü. İkili arasındaki tartışma uzayınca Sema sinirden ağladı.

Survivor All Star'da tansiyon düşmedi: Sema, Seda ve Pınar arasında kavga çıktı

SEDA TEHDİTLER SAVURDU

İkizi Sema'nın ağladığını gören Mavi takım yarışmacısı Sema da kavgaya dahil oldu. İkizine bağıran Pınar'a bağırarak üstüne koşan Seda'yı yarışmacılar tutmakta zorlandı. Sercan'ın müdahalesiyle uzaklaştırılan Seda "Kardeşimle böyle konuşamaz" diye bağırdı. İkizinin yanına giden Seda, Pınar için "Ben ona göstereceğim. Bakalım nasıl yarışmacıymış çıksın benim karşıma göstersin. O senin 20 günde roket gibi olacağını bildiği için seçme yapmanı istemiyor. Ben ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star'da tansiyon düşmedi: Sema, Seda ve Pınar arasında kavga çıktı
Survivor All Star'da tansiyon düşmedi: Sema, Seda ve Pınar arasında kavga çıktı
Survivor All Star'da tansiyon düşmedi: Sema, Seda ve Pınar arasında kavga çıktı
Survivor All Star\'da Pınar, Sema ve Seda arasında tartışma çıktı

Sema Aydemir, Acun Ilıcalı, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star'da Pınar, Sema ve Seda arasında tartışma çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Basar: rezillik diz boyu 53 1 Yanıtla
  • Doğan Avcı: Bence yayından kaldırılsın. 39 9 Yanıtla
  • serdar olus: Son dönemlerde sürekli kavgalar oluyor demek ki Reytingler düşmüş 45 2 Yanıtla
  • mert çelik: acunda arada dolasıyor yazık dayak yıyecek,kımse acunada saygı duymuyor...acunun karızması yerlerde...en ıyısı bu sezon yarısmayı kaldırsın..bunlarda aylık 300 bın tl maas alamasın 6 0 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Guzel heyecanli hehee 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Survivor All Star'da Pınar, Sema ve Seda arasında tartışma çıktı - Son Dakika
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