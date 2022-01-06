Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim

2016 yılında Survivor'a katılan ve şampiyon olan boksör Çağan Atakan Arslan, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk. 15 Ocak'ta yayınlanacak olan yarışmaya hazırlanan Atakan, rakiplerinden ve gözünü korkutan tek şeyden bahsetti.

"ŞAMPİYON KOLTUĞUNDA NAGEHAN, ADEM, OGEDAY OLABİLİR"

Arslan, sunucuların "Gözünü korkutan bir rakibin var mı?" sorusu üzerine "Gözümü kimse korkutamaz. Gözümün gördüğünden korkmam. Finalde kadın olacağını düşünüyorum. Nagehan çok güçlü. Ogeday da çok güçlü. Finaldeki son dörtlü de benim yanımda Adem ve Ogeday gibi şampiyonlarda olabilir. Şimdiden konuşmak erken gidip görmek lazım" dedi.

"BENİ ZORLAYACAK TEK ŞEY EŞİM VE OĞLUMDAN AYRI KALMAK"

Yarışmada ailesinden uzak kalacağı için zorlanacağını söyleyen eski şampiyon, sözlerine şöyle devam etti: "Tüm yarışmacılar çok iyi hazırlanmış. Nagehan da öyle. Fiziksel olarak bizden daha güçlü. Gerginlik ve kaosu seviyorsanız bu seneyi izleyin. Zorluklarla mücadele etmek hoşuma gidiyor ama Aslan ve eşimden ayrı kalacağım o beni zorlayacak. Oğlum üzülmesin diye Survivor boyunca hep güleceğim. Yarışma için bir pedagogla konuştuk ona göre de Aslan'la konuştuk. Oğlumdan ayrılacağımı düşündüğümde bile gözlerim doluyor."