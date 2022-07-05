Survivor All Star Sonrası Olay Yorum! - Son Dakika
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Survivor All Star Sonrası Olay Yorum!

05.07.2022 17:00
Survivor All Star Sonrası Olay Yorum!

Survivor All Star 2022 sonrası Acun Ilıcalı ile ters düşen Batuhan Karacakaya durmuyor. Sema Aydemir, Survivor yorumunu gören Batuhan Karacakaya'ya yaptığı imalı yorumla gündem oldu. İşte detaylar...

Bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor, yaklaşık altı aylık serüvenin sonunda 30 Haziran Perşembe günü sona erdi.

Çeyrek finalde Ayşe Yüksel'i, yarı finalde Batuhan Karacakaya'yı eleyen Nisa Bölükbaşı, İstanbul'da gerçekleşen büyük finalde de eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı SMS oylamasında geride bırakmayı başardı.

Nisa'nın şampiyonluğu, başta Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı olmak üzere birçok Survivor yarışmacısını kızdırdı.

Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu tartışılırken Acun Ilıcalı ile ters düşen Batuhan Karacakaya açıklamalarıyla gündem yaratmıştı.

Survivor All Star Sonrası Olay Yorum!

ACUN ILICALI'DAN CEVAP

Acun Ilıcalı ise Survivor Batuhan ve annesine "Nisa Batuhan'dan 3 kat fazla oy aldı. Batuhan'ın hakkı yenmedi sağ olsun annesi hakkımız yendi vs dedi ya senin ne hakkın yenmiş nerede oy nerede? Annesine sevgiler yine de ama Nisa'nın oyu 3 katı. Kim oğlunun hakkını yemiş? Batuhan sen çıktığın her oylamada elenmişsin. Elendiğinde de Ayşe iki katıydı" cevabını vermişti.

İMALI GÖNDERME

Batuhan Karacakaya bu yanıta cevap vermek yerine imalı bir gönderme yapmayı tercih etti. Sema Aydemir'in Survivor yorumunu gören Batuhan ilginç bir yanıt verdi.

Survivor Sema paylaşımında "Bu çok gaza gelip boyandığımız gün yenilmiş miydik biz ya. Çok da şey yapmayalım dedim ben size" diye yazdı.

"MESELE YENMEK, YENİLMEK DEĞİLMİŞ"

Survivor Batuhan ise bu yoruma "Mesele yenmek, yenilmek değilmiş zaten" yanıtını vererek şoke etti.

Survivor All Star Sonrası Olay Yorum!

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak Diriliş Ertuğrul adlı dizide rol alan Batuhan Karacakaya, son olarak Survivor All Star 2022'de mücadele etti.

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Survivor All Star Sonrası Şok Sözler! Survivor All Star Sonrası Şok Sözler!
Kaynak: Snob Magazin

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