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Survivor'da eleme adayı olan Evrim: Kaypak karakterli insanlar yüzüme gülmesin - Son Dakika

Survivor'da eleme adayı olan Evrim: Kaypak karakterli insanlar yüzüme gülmesin

02.02.2022 08:33

Survivor All Star'da gönüllüler takımının dokunulmazlığı kaybetmesinin akabinde Evrim Keklik eleme adayı oldu. Mert, Barış ve Birsen'le birlikte eleme adayı olan Evrim, ismini yazan arkadaşlarına "Kaypak karakterli insanlar benim yüzüme gülmesin. Herkes buraya teker teker düşecek" ifadelerini kullanarak tepkisini gösterdi.

Survivor All Star'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde eleme adayı belirledi. Konseyde en çok adı yazılan Evrim, eleme adayı olarak sürgün adasına gönderildi. Konseyde adını yazanlar arasında bulunan Nisa ve Yasin'e tepki gösteren Evrim, sürgün adasında da konuşmalarına devam etti.

EVRİM KONSEYDE ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Konseyde eleme adayı olunca sinirlerine hakim olmayan Evrim, "Çok kişi duymaması gereken şeyler duyabilir. Yakayım mı gemileri? Beni yazan üç kişiyi ve nedenini biliyorum. Nisa'yı da anlıyorum bir kuyruk acısı vardır. Kendisiyle tartışmalarımız oldu. 2020'den de gelen şeyler var. Yasin'e şaşırdım sadece. Gün olur devran döner. Kurt kışı geçirir de yediği ayazı unutmaz. Karşılaşırız bir gün yeri gelir" ifadelerini kullanmıştı.

Survivor'da aday olan Evrim, takım arkadaşlarına öfke kustu: Kaypak karakterli insanlar yüzüme gülmesin

"KAYPAK KARAKTERLİ İNSANLAR YÜZÜME GÜLMESİN"

Evrim, Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde de arkadaşlarına tepki göstermeye devam etti. Barış, Birsen ve Mert ile birlikte sürgün adasına giden Evrim, takım arkadaşlarına şu sözlerle sitem etti: "Yasin Anıl'ı yazacakken beni yazdı. Ben burada asla samimiyet görmüyorum. Herkes istediğini yazabilir ama cesur bir şekilde yazsın. Korkak dövüşmesin kimse abisinin ablasının arkasına sığınmasın. Kaypak karakterli insanlar benim yüzüme gülmesin. Performans olarak dört kız da birbirimize yakınsak, herkes buraya tek tek düşecek."

Survivor'da aday olan Evrim, takım arkadaşlarına öfke kustu: Kaypak karakterli insanlar yüzüme gülmesin
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Survivor All Star, Dokunulmazlık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da eleme adayı olan Evrim: Kaypak karakterli insanlar yüzüme gülmesin - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor'da eleme adayı olan Evrim: Kaypak karakterli insanlar yüzüme gülmesin - Son Dakika
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