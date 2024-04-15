Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda sinirler yine gerildi. Nagihan ve Damla uzun uzun tartışırken, oyunun bitiminden sonra Ogeday ve Berna arasında da bir tartışma çıktı.
OYUN ALANINDA GERİLİM
Nagihan'ın konuşması sonrası Damla sinirlenip 'Bir işe yaramadın ya çenenle işe yara' diyerek tepki gösterdi.
Nagihan da bu sözler sonrası daha çok sinirlenerek 'Sakatlığa bile saygısı olmayan insanlarsınız.
Bu kadar yıl hep ezdim seni. Bunun yangını çıkıyor sizden. 4 sene ezdim seni. Böcek gibi ezdim" dedi. Damla Can, Nagihan'ı çirkinleşmekle suçladı.
DOKUNULMAZLIK KIRMIZI TAKIMIN
Dokunulmazlık oyunu dişe diş bir mücadeleye sahne oldu. Kırmızı takım 12-10'luk skorla galip geldi. Takım ödül olarak hamburger ve patates kızartması yedi.
Mavi Takım'ın kaybetmesinin ardından, takımın kızlarının atışlarda iyi olmadığını söyleyen Ogeday ile Berna arasında tartışma çıktı. Berna konseyde, kötü sözler söylediği için özür diledi.
İKİNCİ ELEME ADAYI
Mavi takımdan adı en fazla çıkarak ikinci eleme adayı olan yarışmacı ise Yaman oldu.
Son Dakika › Magazin › Survivor'da Gerilim: Nagihan ve Damla Arasında Tartışma Çıktı - Son Dakika
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