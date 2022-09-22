Survivor Nagihan'dan ağızları açık bırakan cinsel istismar itirafı: Mutfakta arkamdan sarıldı - Son Dakika
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Survivor Nagihan'dan ağızları açık bırakan cinsel istismar itirafı: Mutfakta arkamdan sarıldı

22.09.2022 20:03
Survivor Nagihan'dan ağızları açık bırakan cinsel istismar itirafı: Mutfakta arkamdan sarıldı

Survivor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren ünlü sporcu Nagihan Karadere, cinsel istismar itirafında bulundu. Karadere, küçüklüğünde bir akrabasının mutfakta kendisine arkadan sarıldığını ve bu olayın devamının da olduğunu belirtti.

Survivor'un başarılı isimleri arasında yer alan Nagihan Karadere, geçtiğimiz dönemde yaptırdığı estetik ve yeni görüntüsüyle adından sıkça söz ettirmişti. Karadere'nin son itirafı ise resmen akıllara durgunluk verdi.

"UZAK BİR AKRABA"

Nagihan Karadere, Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtladı. Çocukluğunda yaşadığı cinsel istismarı anlatan Nagihan Karadere, şu ifadeleri kullandı: "Ben henüz 12 yaşındayken bir istismar yaşadım. O dönemler küçük bir kasabada yaşadığımız için akrabalara gidip gelme olayları çok fazla oluyordu. Uzak bir akraba diyebilirim hatta bu olay için. Her gittiğimiz yerde insanlara hizmet etmeyi de çok severdim.

Survivor Nagihan'dan ağızları açık bırakan cinsel istismar itirafı: Mutfakta arkamdan sarıldı

"BARDAKLARI BIRAKMAYA GİTMİŞTİM"

Mutfağa gider evdekilere çay servisi yapardım. Bir gün yine böyle bir durumda salonda herkes otururken ben mutfağa bardakları bırakmaya gitmiştim"

Survivor Nagihan'dan ağızları açık bırakan cinsel istismar itirafı: Mutfakta arkamdan sarıldı

"ARKAMDAN SARILDI"

"Arkamdan birisi geldi ve sarıldı. Ben herhalde yengemdir diye düşündüm. Arkama dönüp baktığımda uzak akrabalardan birini gördüm. Bana sarılıp öpmeye başladı. Ne yapacağımı bilemedim.

Vücudum taş kesti ve elim ayağım titremeye başladı. O an sesim çıkmasın ki kimse ayaklanmasın diye düşündüm. Bunun sonrası da oldu. Bu anlattığım ilk olanıydı. Ne yapmam gerektiğini hiç bilemedim."

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Nagihan Karadere yıllar sonra itiraf etti! Çocukken yaşadığı istismarı anlattı Nagihan Karadere yıllar sonra itiraf etti! Çocukken yaşadığı istismarı anlattı
Kaynak: Snob Magazin

Nagihan Karadere, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor Nagihan'dan ağızları açık bırakan cinsel istismar itirafı: Mutfakta arkamdan sarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor Nagihan'dan ağızları açık bırakan cinsel istismar itirafı: Mutfakta arkamdan sarıldı - Son Dakika
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