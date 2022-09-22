Survivor Nagihan'dan ağızları açık bırakan cinsel istismar itirafı: Mutfakta arkamdan sarıldı

Survivor'un başarılı isimleri arasında yer alan Nagihan Karadere, geçtiğimiz dönemde yaptırdığı estetik ve yeni görüntüsüyle adından sıkça söz ettirmişti. Karadere'nin son itirafı ise resmen akıllara durgunluk verdi.

"UZAK BİR AKRABA"

Nagihan Karadere, Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtladı. Çocukluğunda yaşadığı cinsel istismarı anlatan Nagihan Karadere, şu ifadeleri kullandı: "Ben henüz 12 yaşındayken bir istismar yaşadım. O dönemler küçük bir kasabada yaşadığımız için akrabalara gidip gelme olayları çok fazla oluyordu. Uzak bir akraba diyebilirim hatta bu olay için. Her gittiğimiz yerde insanlara hizmet etmeyi de çok severdim.

"BARDAKLARI BIRAKMAYA GİTMİŞTİM"

Mutfağa gider evdekilere çay servisi yapardım. Bir gün yine böyle bir durumda salonda herkes otururken ben mutfağa bardakları bırakmaya gitmiştim"

"ARKAMDAN SARILDI"

"Arkamdan birisi geldi ve sarıldı. Ben herhalde yengemdir diye düşündüm. Arkama dönüp baktığımda uzak akrabalardan birini gördüm. Bana sarılıp öpmeye başladı. Ne yapacağımı bilemedim.

Vücudum taş kesti ve elim ayağım titremeye başladı. O an sesim çıkmasın ki kimse ayaklanmasın diye düşündüm. Bunun sonrası da oldu. Bu anlattığım ilk olanıydı. Ne yapmam gerektiğini hiç bilemedim."