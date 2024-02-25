Survivor\'da İlk Dokunulmazlık Yarışını Hangi Takım Kazandı?

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Mavi ve kırmızı takım, Dora'nın elenmesinin ardından bu haftanınn birinci dokunulmazlık yarışına çıktı. Ancak öncesinde acil ada konseyi gerçekleşti ve mavi takıma dahil olan isim davet edildi.

Akabinde takımlar nefes kesen ilk dokunulmazlık yarışına çıktı!

SURVİVOR İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım, acil ada konseyine katıldı ve Acun Ilıcalı, mavi takıma katılan ismi duyurdu. Batuhan Karacakaya, mavi takımda yarışa dahil oldu.

İki takım dokunulmazlık oyunu parkuruna çıktı. Oyunun ödülü ise mac and cheese oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlık parkuruna çıkan takımlar arasından mavi ekip, ilk sekiz sayıyı elde ederek mücadeleyi bayrak yarışı haline getiren taraf oldu.

Merve ile Nagihan arasında oyun alanında eşleşme konusunda tartışma çıktı. Tartışma uzadı ve iki taraf da birbirleri üzerine yürüdü. Takım arkadaşları iki ismi zor ayırdı.

11-11 skorda parkura çıkan iki takımdan da dörder yarışmacı ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Kazanarak dokunulmazlığı alan kırmızı takım oldu.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kadın elemesi yapılacak olan haftada; Önceki kadın potasından kalan Aysu'nun olduğu potaya oylama ile yeni bir isim dahil oldu.

24 Şubat Cumartesi günü kaybedilen dokunulmazlık sonrası mavi takımdan potaya giden haftanın ilk eleme adayı Mavi Takım'ın oylarıyla Begüm oldu.