Survivor\'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

Eleme potasında yer alan iki güçlü isim; Meryem Kasap ve İsmail Balaban, 19 Mayıs Pazartesi akşamı karşı karşıya geldi. İzleyicilerin nefeslerini tutarak takip ettiği bu zorlu düelloda kazanan taraf Meryem Kasap oldu. Survivor tarihinin efsane isimlerinden biri olan, geçmiş şampiyon İsmail Balaban'ın elenmesi ise yarışmanın gidişatını değiştirdi. Favori gösterilen yarışmacının vedası, hem takım arkadaşlarını hem de ekran başındaki izleyicileri derinden etkiledi.

İSMAİL BALABAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yarışmaya veda etmenin verdiği duygusallıkla gözyaşlarına boğulan Balaban, Survivor'daki yolculuğuna nokta koydu. Sahadaki mücadeleci kimliğiyle hafızalara kazınan Balaban'ın vedası, Survivor'un unutulmaz anları arasında yerini aldı.

İLAYDA ŞEKER'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM: "HEMEN GEL"

İsmail Balaban'ın eşi ve eski Survivor yarışmacısı İlayda Şeker, elenme haberinin ardından duygusal bir mesajla eşine destek oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Elinden gelenin en iyisini yaptın, buraya kadarmış. Ailen seni bekliyor. Çok özledim İsmail'im. Yolun açık olsun. Hemen gel."