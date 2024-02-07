Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, acil görev emriyle apar topar Dominik\'e gitti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun dinmiyor. Son bölümde Nagihan, Aleyna ve Nefise arasında çıkan kavgadan sonra çılgına dönen Acun Ilıcalı, sinir krizi geçirerek sandalyeyi fırlattı. Yaşanan gelişmelerin ardından daha önce 3 kez mücadele eden ve şu an yarışmada ikisi yarışan Sema Aydemir, apar topar Dominik'e çağrıldı.
2017, 2018 ve 2022 yılında Survivor'da mücadele eden Sema Aydemir, bu sene kadroda yer almadı. Aydemir'in ikizi Seda Ocak ise 2024 All Star'da mücadele ediyor. Yaşanan tartışmaların ardından Sema Aydemir'in çekimlerin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Instagram hesabından Dominik'te olduğunu duyuran Aydemir, "Acil görev emri" notunu yazdı. Aydemir'in apar topar Dominik'e gitmesi ise kafa karıştırdı.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Nagihan, Nefise ve Aleyna arasında gerginlik çıktı. Nagihan'ın Aleyna'ya fiziksel temasta bulunmasına sinirlenen Acun Ilıcalı sinir krizi geçirdi. Konseyi iptal ederek yarışmacıların alandan çıkmasını isteyen Acun Ilıcalı, Nagihan ve Nefise'ye bağırarak "Bu kıza yaptıklarınız oldu mu şimdi? Kahkahalar atıyorsunuz, yarışmacı bir kızı ağlattınız. Bu programda sizin hakkınızda kimse konuşmayacak mı? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz. Rahat durulamıyor mu bu programda ne battı size" dedi. Öfkeden deliye dönen Ilıcalı, sandalyeyi fırlatarak alandan çıktı. Yaşananların ardından Nagihan'ın diskalifiye olacağı konuşulurken Acun Ilıcalı ne karar aldığı bugün yayınlanacak bölümde belli olacak.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Magazin › Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, acil görev emriyle apar topar Dominik'e gitti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?