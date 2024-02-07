Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, acil görev emriyle apar topar Dominik'e gitti - Son Dakika
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Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, acil görev emriyle apar topar Dominik'e gitti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Nagihan, Aleyna ve Nefise arasında çıkan kavgadan sonra Acun Ilıcalı sinir krizi geçirerek sandalyeyi fırlattı. Bu olayın ardından Sema Aydemir, apar topar Dominik'e çağrıldı. Aydemir'in çekimlerin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'ne gitmesi ise kafa karıştırdı.

07.02.2024 10:31  Güncelleme: 10:50
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun dinmiyor. Son bölümde Nagihan, Aleyna ve Nefise arasında çıkan kavgadan sonra çılgına dönen Acun Ilıcalı, sinir krizi geçirerek sandalyeyi fırlattı. Yaşanan gelişmelerin ardından daha önce 3 kez mücadele eden ve şu an yarışmada ikisi yarışan Sema Aydemir, apar topar Dominik'e çağrıldı.

"ACİL GÖREV EMRİ"

2017, 2018 ve 2022 yılında Survivor'da mücadele eden Sema Aydemir, bu sene kadroda yer almadı. Aydemir'in ikizi Seda Ocak ise 2024 All Star'da mücadele ediyor. Yaşanan tartışmaların ardından Sema Aydemir'in çekimlerin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Instagram hesabından Dominik'te olduğunu duyuran Aydemir, "Acil görev emri" notunu yazdı. Aydemir'in apar topar Dominik'e gitmesi ise kafa karıştırdı.

Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, acil görev emriyle apar topar Dominik'e gitti

KONSEYDE KAVGA ÇIKTI, ACUN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Nagihan, Nefise ve Aleyna arasında gerginlik çıktı. Nagihan'ın Aleyna'ya fiziksel temasta bulunmasına sinirlenen Acun Ilıcalı sinir krizi geçirdi. Konseyi iptal ederek yarışmacıların alandan çıkmasını isteyen Acun Ilıcalı, Nagihan ve Nefise'ye bağırarak "Bu kıza yaptıklarınız oldu mu şimdi? Kahkahalar atıyorsunuz, yarışmacı bir kızı ağlattınız. Bu programda sizin hakkınızda kimse konuşmayacak mı? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz. Rahat durulamıyor mu bu programda ne battı size" dedi. Öfkeden deliye dönen Ilıcalı, sandalyeyi fırlatarak alandan çıktı. Yaşananların ardından Nagihan'ın diskalifiye olacağı konuşulurken Acun Ilıcalı ne karar aldığı bugün yayınlanacak bölümde belli olacak.

Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, acil görev emriyle apar topar Dominik'e gitti
Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, acil görev emriyle apar topar Dominik'e gitti
Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, acil görev emriyle apar topar Dominik'e gitti
Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, acil görev emriyle apar topar Dominik'e gitti
Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, acil görev emriyle apar topar Dominik\'e gitti

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    Yorumlar (1)

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Son Dakika Magazin Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, acil görev emriyle apar topar Dominik'e gitti - Son Dakika


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