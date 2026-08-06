Survivor Nagihan Zor Anlar Yaşadı! 750 Bin TL'lik Estetiğini Anlattı - Son Dakika
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Survivor Nagihan Zor Anlar Yaşadı! 750 Bin TL'lik Estetiğini Anlattı

Survivor Nagihan Zor Anlar Yaşadı! 750 Bin TL\'lik Estetiğini Anlattı
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Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, konuk olduğu YouTube programında estetik sürecini ve yarışma döneminde yaşadığı zorlu anları anlattı. Ünlü sporcu, yüzüne yapılan işlemlerin maliyetinin yaklaşık 750 bin TL olduğunu açıkladı.

Survivor ile tanınan Nagihan Karadere, katıldığı YouTube programında hem estetik operasyonları hem de yarışma sürecinde yaşadığı zorluklarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Survivor Nagihan Zor Anlar Yaşadı! 750 Bin TL'lik Estetiğini Anlattı

Yarışmadan döndükten sonra başlangıçta estetik yaptırmayı düşünmediğini söyleyen Karadere, verdiği kilolar sonrası yüzündeki değişimi fark ettiğini anlattı. Cilt bakımı, dolgu ve botoks için doktora gittiğini belirten ünlü sporcu, yapılan değerlendirme sonrası göz kapağı ameliyatı ve bazı işlemler yaptırmaya karar verdiğini söyledi.

Survivor Nagihan Zor Anlar Yaşadı! 750 Bin TL'lik Estetiğini Anlattı

Estetik operasyonların maliyetine de değinen Karadere, "Bayağı yüksek. Söyle bir yani yüksek dediğim, hani hoca pahalı olduğundan değil. İşlemler çok pahalı. Yani bence şu benim yüzüme yapılan şey 750.000 TL sadece" ifadelerini kullandı.

Survivor Nagihan Zor Anlar Yaşadı! 750 Bin TL'lik Estetiğini Anlattı

SURVİVOR'DA YAŞADIĞI SAKATLIK ANINI ANLATTI

Nagihan Karadere, programda Survivor döneminde yaşadığı zorlu anları da paylaştı. Yarı finalde ciddi bir sakatlık geçirdiğini anlatan ünlü sporcu, baldırı ile aşil tendonu arasında yaşadığı sorun sonrası büyük bir çaresizlik yaşadığını söyledi.

"Acun Bey yetiş ya dedim" sözleriyle o anki durumunu anlatan Karadere, adım atmakta zorlandığını ve yarışmaya devam edip etmemek arasında kaldığını ifade etti.

Tüm zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadığını belirten Karadere, 9-9'a gelen oyunu kazanarak yoluna devam ettiğini anlattı.

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Son Dakika Magazin Survivor Nagihan Zor Anlar Yaşadı! 750 Bin TL'lik Estetiğini Anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor Nagihan Zor Anlar Yaşadı! 750 Bin TL'lik Estetiğini Anlattı - Son Dakika
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