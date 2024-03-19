Survivor yarışmacısı Aleyna sinir krizi geçirdi! Eşi tarafından uyarılan Yunus Emre\'nin sözleri dikkat çekti

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümüne son zamanlarda adı Yunus Emre ile yasak aşk dedikodularına karışan ve takımdaki kadın arkadaşlarıyla anlaşamayan Aleyna'nın yaşadığı öfke patlaması damga vurdu.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Survivor'da Yunus Emre ile Aleyna arasındaki samimi arkadaşlık sosyal medyanın gündeminde düşmüyor. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden ise telefonda konuştuğu eşini "Hakkınızda haberler yapılıyor. Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyardı. Tüm bunlar yaşanırken takımdaki kadın arkadaşlarıyla da arası kötü olan Aleyna, sinir krizi geçirerek "Dağıtacağım her şey gerçekten. Çok doluyum, kimsenin kalbini kırmamaya çalışıyorum. Ben kimsenin sinir tahtası da değilim, hiçbir şey de değilim. Sakin olmaya çalışıyorum ama beni sinirlendiriyorlar çok kötü. Her şeyi içime atıyorum. Kimse kırılmasın diye yükselmiyorum ama kimsenin sinir tahtası değilim. Beni bitirdiler ya. Bunlar çok fenalar. Beni yok edin şuradan, hiçbir şey görmek istemiyorum" diyerek hüngür hüngür ağladı.

YUNUS EMRE: HERKESİ GÜÇLÜ OLMAYA DAVET EDİYORUM

Konseyde konuyu gündeme getiren Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye "Dostusun sen ne düşünüyorsun?" diye sordu. Eşi tarafından uyarılan Yunus Emre ise "Vallahi Acun abi şaşırıyorum büyütülmemesi gereken şeyler bence çünkü biz bir Survivor diye program çekiyoruz ve burada hiçbirimiz hiçbirimizin akrabası değil ve en iyi arkadaşı da değil yani... Burada bir yol geçiriyoruz beraber. Hani bu yolu birbirimiz için ne kadar kolaylaştırırsak oyun alanında ne kadar birlik olursak onun dışında çok bir şeye takılmazsa zaten sayılı günümüz var burada yani herkesi güçlü olmaya davet ediyorum Aleyna'yı da öyle bu kadar" cevabını vererek şaşırttı.