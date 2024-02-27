Survivordan diskalifiye edilen Sema Aydemirden ilk paylaşım - Son Dakika
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Survivordan diskalifiye edilen Sema Aydemirden ilk paylaşım

Survivordan diskalifiye edilen Sema Aydemirden ilk paylaşım

Survivor'dan diskalifiye olan Sema Aydemir, 1.9 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden ilk paylaşımını yaptı. Ünlü isim, mesajında 'Ben ailemin beni yetiştirdiği gibi, öğrendiğim gibi, inandığım gibi davranamadım. Yenildim. Yaşattıklarım için özür dilerim. Bu utanç en büyük cezam.' ifadelerine yer verdi.

27.02.2024 16:17
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İLK PAYLAŞIM GELDİ

Sema Aydemir, Survivor'dan diskalifiye olmasının ardından 1.9 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden ilk paylaşımını yaptı. Ünlü isim, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ben ailemin beni yetiştirdiği gibi, öğrendiğim gibi, inandığım gibi davranamadım. Yenildim. Yaşattıklarım için özür dilerim. Bu utanç en büyük cezam.

Survivordan diskalifiye edilen Sema Aydemirden ilk paylaşım

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Survivordan diskalifiye edilen Sema Aydemirden ilk paylaşım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivordan diskalifiye edilen Sema Aydemirden ilk paylaşım - Son Dakika
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