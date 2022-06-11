Sütyensiz Haliyle Dikkat Çekti - Son Dakika
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Sütyensiz Haliyle Dikkat Çekti

11.06.2022 14:12
Sütyensiz Haliyle Dikkat Çekti

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Merve Boluğur, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. "Şşşttt" şarkısı ile gündemde olan Boluğur'un sütyensiz oluşu dikkat çekti. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Öğle saatlerinde Markalar Sokağı'nda görüntülenen ve moralsiz hali ile dikkat çeken Merve Boluğur, gazetecilerin soru sormasına fırsat vermeden AVM'ye hızlı bir şekilde giriş yaptı.

TEK BAŞINA ALIŞVERİŞ YAPTI

Terlikleri ve salaş kıyafeti ile dikkatleri üzerinde toplayan ünlü oyuncunun moralinin neden bozuk olduğu merak konusu olurken, tek başına geldiği alışveriş merkezinde uzun süre alışveriş yapması dikkat çekti.

Öte yandan Merve Boluğur'un sütyensiz oluşu çevredekilerin dikkatini çekti.

İDDİALI POZLARIYLA GÜNDEMDE

Acemi Cadı ve Küçük Sırlar dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda da sütyensiz pozlarını paylaşmıştı.

Sütyensiz Haliyle Dikkat Çekti

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, Türk model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006 : 2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT'de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır. 2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır.

Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Mayıs 2012 ayı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olmuştur. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır. 2018 yılı Mart ayında 'Merve Boluğur' adıyla kozmetik markası kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.

Sütyensiz Haliyle Dikkat Çekti
Sütyensiz Haliyle Dikkat Çekti

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Kaynak: Snob Magazin

Merve Boluğur, Küçük Sırlar, alışveriş, cadı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sütyensiz Haliyle Dikkat Çekti - Son Dakika

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