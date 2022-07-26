Tahtı Kimseye Bırakmadılar - Son Dakika
Üye Girişi

Tahtı Kimseye Bırakmadılar

26.07.2022 21:06
Tahtı Kimseye Bırakmadılar

Son dönemin en başarılı iki ismi Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut, iki şarkısı birbirine rakip oldu...

Trend listelerinde 1,5 yılda 2 milyar izlenme rakamını geçen Kurtuluş - Burak ikilisi yeni şarkılarıyla da müzik listelerinde zirvede...

Mahzen Media Tolga Aykut prodüktörlüğünde son şarkıları 'Sebepsiz Gidenlere' ve 'Karalaya Karalaya' şarkıları 1. sırada yer değiştirerek, tahtı kimseye bırakmadılar. Önce 'Karalaya Karalaya' sonrasında yer değiştirerek, 'Sebepsiz Gİdenlere' adlı şarkıları trend müzik listelerinde 1. sıraya oturdu. İki şarkısı ile tahtı kimseye bırakmayan Kurtuluş Kuş, Burak Bulut sosyal medyada da viral olan şarkılar arasına girdi.

Mahzen Media Managment ile Türkiye'nin birçok yerinde verdikleri konserler ile hayranlarıyla buluşan Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, hem şarkılarına hemde konserlerine yoğun ilgi gösteren hayranlarına çok teşekkür ederek, hit şarkılar yazmaya devam edeceklerini belirttiler.

YORUMLAR
500
Taşcıer: 'Kadınlar Kimsenin Evine Bağlayabileceği Kölesi Değil' Taşcıer: 'Kadınlar Kimsenin Evine Bağlayabileceği Kölesi Değil' Bakan Özer: Hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz Bakan Özer: Hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz
Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tahtı Kimseye Bırakmadılar - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
20:27 Balotelli'ye sürpriz talip! Sion ve Adana Demirspor'un masaya oturduğu iddia edildi
19:48 Jorge Jesus'un "İsterlerse 50 faul yapsınlar" sözlerine Lucescu yanıt verdi: Abartmaya gerek yok
19:44 Almanya'dan enerji sıkıntısı vurgu yapacak uygulama: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ışıkları akşamları kapatılacak
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, resmi imzayı atmak için İstanbul'da
18:13 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
18:07 ABD'nin Tayvan ziyareti ihtimali Çin'i çok sinirlendirdi: Askeri karşılık veririz
18:07 Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı
17:53 CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız
17:49 Survivor All Star'da şampiyonluğu kaçıran Adem Kılıçcı ilk kez konuştu! İşte Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarma nedeni
17:41 Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 21:07:25. #1.11#
SON DAKİKA: Tahtı Kimseye Bırakmadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement