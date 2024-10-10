Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi - Son Dakika
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Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi

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Dora ve Ahmet Altınbaşak çifti, 'Kocam da Kocam' şarkısıyla tanındıktan sonra boşanma kararı alan çift Songül Karlı ve Uğur Aslan'ın sana değer programına katıldılar. Şarkı söyleyen Ahmet Altınbaşak programda bayılırken Songül Karlı'da yere düştü. Programda yaşanan bu anlar sosyal medyanın gündemine düştü.

10.10.2024 16:27  Güncelleme: 16:36
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Dora ve Ahmet Altınbaşak çifti, "Kocam da Kocam" şarkısıyla tanınmalarının ardından boşanma kararı aldı. Uğur Arslan ve Songül Karlı'nın "Sana Değer" programına katılan çift, gergin anlar yaşarken, Ahmet bayılarak yere yığıldı ve bu durum seyircilerde şüphe uyandırdı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İNANMADI

Bazıları bu anı "numara" olarak nitelendirirken, diğerleri Songül Karlı'nın düşmesini eleştirdi. Çiftin daha önceki programda tartıştığı konulardan biri de, Ahmet'in Dora'nın tarotçuya gitmesiyle ilgili yaptığı itirazlar oldu. Dora, Ahmet'in kendisine asistan muamelesi yaptığını belirterek, ilişkilerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Boşanma süreci ve yaşanan olaylar, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

Tanınmış Çift Altınbaşaklar\'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi

Songül Karlı, Uğur Aslan, Altınbaşak, Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi - Son Dakika

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