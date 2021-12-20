Tarkan'dan şaşırtan açıklama: Yakında beni makyajlı görürseniz şaşırmayın

Bir süredir ailesiyle birlikte Almanya'da gözlerden uzak yaşam süren sevilen şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Daha önce kızı Liya için tütü giyen ve o anları "Rolling Stones tişörtü giyip cool (havalı) Baba gibi takılmaya çalışırken, o tişörtün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte!" sözleriyle takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı Tarkan, bu kez de pembe simli bir maske takarak poz verdi.

Kızı Liya ile fotoğrafını paylaşan Tarkan şu notu düştü: ''Tütüler, maskeler filan… :) Yakında beni makyajlı, ojeli görürseniz şaşırmayın. Olsun, kızımın mutluluğu için maskarası da olurum icabında''

İşte Tarkan'ın o paylaşımı;