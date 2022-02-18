Tarkan, 'Geççek'i anlattı: Hangi duygularla yazdı! İşte ünlü starın radyocu Mehmet Gezegen'e söyledikleri

Megastar Tarkan yeni şarkısı "geççek"in klibini yayınladı. Klip yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem olurken siyasi parti liderleri de şarkıyı paylaşmaya başladı.

Şarkı büyük ilgi görürken, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Ünlü şarıkcı Tarkan radyocu Mehmet Gezegen'e şarkıyı neden yazdığını "Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki "Geççek" yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir." ifadeleriyle aktardı.

TARKAN NELER SÖYLEDİ?

Radyocu Mehmet Gezegen, Tarkan'ın sözlerini sosyal medya hesabından şu ifadelerle aktardı.

"Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı.

"Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek". Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim.

Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki "Geççek" yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir."