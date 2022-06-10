Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi

10.06.2022 00:57

Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 56'ncı Uluslararası Kiraz Festivalinde konser veren Hakan Altun sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 56'ncı Uluslararası Kiraz Festivalinde konser veren Hakan Altun sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri çerçevesinde Sanatçı Hakan Altun, ilçede bulunan sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluşarak konser verdi. Gece boyunca hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Altun'un şarkılarına zaman zaman hayranları da eşlik etti. Altun gece boyunca birbirinden güzel şarkılarını seslendirirken, konserde sahneye çıkan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Sanatçı Hakan Altun'a, plaket ile çiçek hediye etti.

Konser alanını dolduran binlerce vatandaş drone ile havadan görüntülendi.

Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi
Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi
Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi
Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi
Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi
Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi
Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi
Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi
Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi
Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi
Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Hakan Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi - Son Dakika
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