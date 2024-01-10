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Telefon Şarjı Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
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Telefon Şarjı Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzde telefonların şarj olurken aşırı ısınması ve yangın riskini artırması uzmanlar tarafından uyarılmaktadır. Diyarbakır'da yaşanan bir olayda telefon bataryasının patlaması sonucu yangın çıkmış ve facianın eşiğinden dönülmüştür. Uzmanlar, orijinal ürün kullanımını ve telefonun yüzde 10 şarj olduğunda çıkarılmasını önermektedir. Ayrıca telefonun yatakta veya yanıcı maddelerin üzerinde şarj edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Telefon Şarjı Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
10.01.2024 - 16:30,
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Günümüz teknoloji çağında cep telefonları, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda.

Ancak uzmanlar, telefonları şarj ederken dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yapılan araştırmalar, telefonların şarj olurken aşırı ısınabileceğini ve bu durumun yangın riskini artırabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, özellikle yatakta ya da yanıcı malzemelerin üzerinde telefon şarj etmenin tehlikeli olduğunu belirtiyor.

Diyarbakır'da benzer bir olay yaşandı

Diyarbakır'da, geçtiğimiz günlerde telefon bataryasının patlaması sonucu meydana gelen yangında, anne ve çocukları facianın eşiğinden dönmüştü.

Akıllı telefon, tablet, akıllı saat gibi elektronik cihazların yanlış şarj edilmesi ve kullanılmasından kaynaklı batarya patlamaları günümüzde kaçınılmaz bir gerçek haline geldi.

Cebimizde taşıdığımız, hatta çoğu zaman geceleri yastık altına sıkıştırdığımız cep telefonları, saatli bomba gibi tehlike saçıyor.

Uzmanlardan uyarı

Diyarbakır'da 15 yıllık teknik servis uzmanı ve telefon işletmecisi Yusuf Sarı, telefonu şarja takıp uyuyan vatandaşlara, faciayla karşılaşabileceğini söyledi ve şu uyarılarda bulundu: Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde telefon bataryasının patlaması sonucu bir evde yangın meydana gelmişti. Telefon bataryalarındaki patlamaların kaynağı ilk öncelik ucuz maliyetli ürünlerdir.

Vatandaşlara ilk önerimiz orijinal üründen yana olmalarıdır. Orijinal ürün düzgün kullanıldığı takdirde patlamalara yol açmaz. Diğer bir önerimiz ise telefon şarjı yüzde 10 olduğu zaman şarja takmamız lazım.

Yüzde yüz olduğu zaman ise direkt çıkarmamız lazım. Vatandaşlarımız genelde uyurken telefonu şarja takıyor. Sabaha kadar o telefon bir akıma maruz kalıyor. Bu tamamen yanlış bir şey. Maalesef bu durum da telefon bataryasını şişirip patlamalara neden olabilir.

Bir bataryanın ömrü kullanıcıya bağlıdır. Orijinal bir batarya kullanıldığı takdirde 3 ile 4 yıl arasında tüketici kullanabilir. Yalnız az önce bahsettiğim gibi altını çizerek söylüyorum ki; telefon yüzde 10'da şarja takılıp yüzde 100 oldu mu şarjdan çıkarılmalıdır.

Bir de telefonu uyuduğumuz zaman bedenimizden uzak tutmalıyız. Çünkü radyasyon etkiliyor insanı. Piyasada çok yan sanayi ürünler dönüyor. Vatandaşlara önerimiz; kesinlikle orijinal ürün almalarıdır.

Uzmanlar, kullanıcıların bu tür riskleri azaltmak için şu önlemleri alması gerektiğini belirtiyor:

Telefonları yatakta ya da yanıcı maddelerin üzerinde şarj etmekten kaçının.

Kalitesiz veya uyumsuz şarj aletlerinden uzak durun.

Telefonunuzu gereğinden fazla şarj etmeyin; mümkünse gece boyunca şarjda bırakmayın.

Telefonunuzun şarj olurken aşırı ısınıp ısınmadığını kontrol edin.

Kaynak: Magazinkolik
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