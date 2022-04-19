Telefonunu Takside Unutan Arzu Oş Taksiciye İsyan Etti - Son Dakika

Arzu Oş, "Sürekli taksi kullanan birisiyim ama artık takside bir şey unutmayın taksiciler geri vermiyor, ben takside telefonumu unuttum, peşinden koşarken beni aynadan da görüyordu bastı gitti, ben de karakolu aradım karakolda benden daha oyuncu çıktı ve arabayı yıkamaya verdim ya orada almışlardır ya da başka müşteri almıştır açıklamasını yaptı" dedi. O taksiciye hakkını helal etmediğini söyleyen Oş 'Bu taksicilerin yeni yalancıymış, aslında o gün hava da yağmurluydu yağmurlu havada arabasını yıkamaya vermiş" diye konuştu.

Artık telefonunu genellikle çantasında taşıdığını ve telefon ve cüzdanın çantadan çalınmaması için çantasını önüne yattığını söyleyen Arzu Oş "Bütün taksiciler böyle demiyorum ama iyi taksiciler artık azınlık eğer takside bir şey unutursanız geri gelmez lütfen dikkat edin" açıklamasını yaptı.

Oş giden telefon ve yeni aldığı telefonla zararının 10 binlerce lirayı bulduğunu sözlerine ekledi.