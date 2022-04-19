Telefonunu Takside Unutan Arzu Oş Taksiciye İsyan Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Telefonunu Takside Unutan Arzu Oş Taksiciye İsyan Etti

19.04.2022 19:32
Telefonunu Takside Unutan Arzu Oş Taksiciye İsyan Etti

Oyuncu Arzu Oş, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Sırt çantasını önüne bağlamış şekilde objektiflere yansıyan Arzu Oş çantasını neden bu şekilde taşıdığını açıkladı.

Arzu Oş, "Sürekli taksi kullanan birisiyim ama artık takside bir şey unutmayın taksiciler geri vermiyor, ben takside telefonumu unuttum, peşinden koşarken beni aynadan da görüyordu bastı gitti, ben de karakolu aradım karakolda benden daha oyuncu çıktı ve arabayı yıkamaya verdim ya orada almışlardır ya da başka müşteri almıştır açıklamasını yaptı" dedi. O taksiciye hakkını helal etmediğini söyleyen Oş 'Bu taksicilerin yeni yalancıymış, aslında o gün hava da yağmurluydu yağmurlu havada arabasını yıkamaya vermiş" diye konuştu.

Artık telefonunu genellikle çantasında taşıdığını ve telefon ve cüzdanın çantadan çalınmaması için çantasını önüne yattığını söyleyen Arzu Oş "Bütün taksiciler böyle demiyorum ama iyi taksiciler artık azınlık eğer takside bir şey unutursanız geri gelmez lütfen dikkat edin" açıklamasını yaptı.

Oş giden telefon ve yeni aldığı telefonla zararının 10 binlerce lirayı bulduğunu sözlerine ekledi.

Telefonunu Takside Unutan Arzu Oş Taksiciye İsyan Etti
Telefonunu Takside Unutan Arzu Oş Taksiciye İsyan Etti
Telefonunu Takside Unutan Arzu Oş Taksiciye İsyan Etti

YORUMLAR
500
Taksiye yolcu almayan şoförü İBB arayarak uyardı Taksiye yolcu almayan şoförü İBB arayarak uyardı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları

Taksi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Telefonunu Takside Unutan Arzu Oş Taksiciye İsyan Etti - Son Dakika


Son Dakika
19:12 Bir şüpheli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
19:09 Kapatma davasında HDP, savunmasını AYM'ye teslim etti
19:08 Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti
19:05 Cemal Enginyurt'tan sürpriz Bahçeli çıkışı: Suriyelilerle ilgili sözlerini destekliyorum
19:01 Fenerbahçe'de sahada acılar içinde yerde kalan Szalai, sedyeyle taşındı!
18:49 Rusya'da SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım
18:41 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in transparan minisine yorum yağdı
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 19:39:24. #1.12#
SON DAKİKA: Telefonunu Takside Unutan Arzu Oş Taksiciye İsyan Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement