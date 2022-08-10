Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Ortaya Çıktı! Son Hali Şaşırttı

Eşi ve çocuğuyla gözlerden uzak yaşayan Banu Ilıcalı, annesi Seda Başbuğ ve kızıyla bir pozunu paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'un son halini görenler ise şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada, "Seda hanım hiç yaşlanmamış" ve "Abla-kardeş gibi çıkmışlar" yorumlarını yaptı.

SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Seda Başbuğ, televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ilk eşidir. 1988-1993 tarihleri arasında evli kalmışlardır. Çiftin bu evlilikten 1990 yılında Banu adını verdikleri kızlara dünyaya gelmiştir.

Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi. Seda Başbuğ son dönemde kurucusu olduğu anaokulunu işletiyor.