Tepebaşı Belediyesi \'Güllerin Sesi\' Kadınlar Korosu Konseri

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Tepebaşı Belediyesi 'Güllerin Sesi' Kadınlar Korosu "Aşka Gülen Nağmeler" isimli konseri ile Eskişehirli müzikseverlere keyifli bir akşam geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi 'Güllerin Sesi' Kadınlar Korosu, Şef İdil Çeliker yönetiminde çalışmalarına devam ederken, birbirinden özel konser programları düzenlemeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Güllerin Sesi Kadınlar Korosu 'Aşka Gülen Nağmeler' adlı ikinci konseri İdil Çeliker'in şefliğinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konsere Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra birçok müziksever vatandaş katıldı.

"31 Mart'ta tekrar baharı getireceğiz"

Konserde bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, güzel bir Türk sanat müziği gecesinde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok güzel bir topluluk var. Çocuklarla başladık bugüne kadar birçok orkestra ve koro ile bugünlere kadar geldik. İdil Çeliker ile bu birlikteliğimiz hiç bitmesin. Ben önce saz arkadaşlarımızı selamlıyorum, elinize sağlık. Bu seçim sürecinde güzel şeyler yaşayacağız inşallah. 31 Mart'ta da tekrar baharı getireceğiz" dedi.

"Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum"

Koro Şefi Çeliker de, "2011'den beri Tepebaşı Belediyesi'nde Ahmet Başkan ile çalışıyorum gerçekten sanata, kadına, çocukların ve gençlerin yetişmesinde inanılmaz destek ve emekleri olan başkanımıza gönülden sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç da koroya katılarak bestesi İdil Çeliker'e ait olan 'Hayat Bir Başkadır Tepebaşı'nda' isimli parçayı seslendirdi. Konser, alkışlar eşliğinde sona erdi. - ESKİŞEHİR