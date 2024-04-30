Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu \'Bahar\' Konseri

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Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu 'Bahar' isimli konseri ile Eskişehirli müzikseverlere keyifli bir akşam geçirdi. Konser, katılanlardan tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef İdil Çeliker yönetiminde çalışmalarına devam ederken, birbirinden özel konser programları düzenlemeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu 'Bahar' adlı konseri İdil Çeliker'in şefliğinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konsere Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra meclis üyeleri ve birçok müziksever vatandaş katıldı.

"Günlerimiz müzikle dolsun"

Konserde bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı sanatın merkezi oldu. Burada İnci Çayırlı'yı da rahmetle anıyorum. Türk Sanat Müziğinin çok değerli hocasıydı. Bu koronun kurulmasında büyük emeği var. Şimdi bayrağı İdil hoca aldı. Koromuz da çok iyi, keyifle Türk Sanat Müziği dinledik. Ben İdil hocama ve koroya teşekkür ediyorum. Günlerimiz müzikle dolsun, güzelliklerle dolsun" dedi.

"Kadına değer veren büyük isim"

Koro Şefi Çeliker de, "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kadına değer veren, sanata değer veren çok büyük bir isim Ahmet Ataç bizim için. Biz size teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Ataç da koroya katılarak 'Arabaya Taş Koydum' isimli parçayı seslendirdi. Konser, alkışlar eşliğinde sona erdi. - ESKİŞEHİR