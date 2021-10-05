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Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti - Son Dakika

Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti

05.10.2021 15:31

TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşan Teşkilat dizisinin son bölümüne bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan Gürkan Uygun ve Hakan Boyav arasındaki diyalog damga vurdu. Bu sahneyi izleyenler "Tüyler diken diken" şeklinde yorumlara yer verdi.

Bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterini canlandıran Gürkan Uygun ile Kara karakterine hayat veren Hakan Boyav, TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'ta boy göstermeye başladı.

Dizinin son yayınlanan bölümünde karşı karşıya gelen ikili arasında efsane bir diyalog gerçekleşti. Bu sahneyi izleyenler Kurtlar Vadisi'ne atıfta bulunarak "Kurtlar Vadisi'nden sonra ilk kez böyle zevk aldığım bir sahne izledim. Tüyler diken" şeklinde yorumlar yaptı.

Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti

Gürkan Uygun, Hakan Boyav, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti - Son Dakika
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