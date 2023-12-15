Teşkilat'ın 88. bölümünde neler olacak

Cihangir'in kaçırılmasına rağmen Ömer ve ekip Anton'a boyun eğmez. Neslihan, Skarlet'in anlattıklarıyla darmadağın olur. Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için babasıyla yüzleşir.

Çetin artık iyice köşeye sıkışır. Çetin'in suçlamalarının hedefindeki kişi ise Ömer'dir. Ömer hem Cihangir'i kurtarmak hem de İsis'e ulaşmak için elinden geleni yapar.

Ekip Ömer'in kurduğu planı kusursuz bir şekilde başarmaya çalışır. Anton ve Skarlet zafer kazandıklarını düşünseler de farkında olmadan kendilerini Ömer'in kurduğu oyunun içinde bulacaktır.