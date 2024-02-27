DurakMedya'da yer alan habere göre hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tolga Savacı'ya eski eşten duygusal veda geldi. Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli'nin kızı Aylin Livaneli 2 yıl evli kaldığı Savacı'nın ölüm haberi ile yıkıldığını söyledi.
Livaneli " Ben ve ailem dün aldığımız acı haberle çok sarsıldık. Evliliğimizi yürütememiş olmamıza rağmen Tolga'yla birbirimize olan sevgimiz ve saygımız hiç bitmedi. Hep arkadaş kaldık. Çok özel, dürüst, zarif, mert ve Sibel'in dediği gibi savaşçıydı. Kendisi gitti, geriye acı-tatlı anılar, pişmanlıklar ve söylenmemiş sözler kaldı.
Tolga'nın güzel oğlu Atilla Toğan'ın, sevgili ablaları Zeynep Savacı ve Sibel Savacı'nın ve eşi Nermin Bezmen'in ve biricik oğlunun annesi Özlem İbrahimoğlu'nun başı sağolsun. Mekanın cennet, biliyorum. Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen. Yattığın yer incitmesin. Elveda" dedi.
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