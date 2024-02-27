Tolga Savacı'ya eski eşten duygusal veda - Son Dakika
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Tolga Savacı'ya eski eşten duygusal veda

Tolga Savacı\'ya eski eşten duygusal veda

Ünlü oyuncu Tolga Savacı'nın ölüm haberinin ardından, eski eşi Aylin Livaneli duygusal bir veda mesajı paylaştı. Livaneli, Savacı ile olan sevgi ve saygılarının hiç bitmediğini belirterek, geride acı-tatlı anılar ve söylenmemiş sözler kaldığını ifade etti. Ayrıca, Tolga Savacı'nın ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dileyen Livaneli, ona hakkını helal ettiğini ve mekanının cennet olduğunu söyledi.

27.02.2024 16:16  Güncelleme: 16:18
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DurakMedya'da yer alan habere göre hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tolga Savacı'ya eski eşten duygusal veda geldi. Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli'nin kızı Aylin Livaneli 2 yıl evli kaldığı Savacı'nın ölüm haberi ile yıkıldığını söyledi.

Livaneli " Ben ve ailem dün aldığımız acı haberle çok sarsıldık. Evliliğimizi yürütememiş olmamıza rağmen Tolga'yla birbirimize olan sevgimiz ve saygımız hiç bitmedi. Hep arkadaş kaldık. Çok özel, dürüst, zarif, mert ve Sibel'in dediği gibi savaşçıydı. Kendisi gitti, geriye acı-tatlı anılar, pişmanlıklar ve söylenmemiş sözler kaldı.

Tolga'nın güzel oğlu Atilla Toğan'ın, sevgili ablaları Zeynep Savacı ve Sibel Savacı'nın ve eşi Nermin Bezmen'in ve biricik oğlunun annesi Özlem İbrahimoğlu'nun başı sağolsun. Mekanın cennet, biliyorum. Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen. Yattığın yer incitmesin. Elveda" dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Tolga Savacı'ya eski eşten duygusal veda - Son Dakika

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