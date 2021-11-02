Topladığı bağışla göğüslerine slikon taktırdı

Şener, uygulama üzerinden "Kist ameliyatı olacağım" başlıklı bir canlı yayın sayfası açtı. İzleyicilere ameliyat parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktarda bağış aldı. Şener, paranın toplanmasının ardından sayfasını kapattı. Didem Şener'in topladığı paralarla memelerine silikon taktırdığı ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; ortaya çıkan skandalın ardından açıklama yapan Didem Şener, hakkındaki suçlamaları kabul ederek "O video benim ilk yayınlarımdan biri ve tamamı hiçbir beklentim olmadan eğlence amaçlı yayın açtığım dönemlerden. Arkadaşlarla konuştuğumuzda bir donate bar (bağış kampanyası) açalım dedik, çünkü 20-30 izleniyordum.

Kist ameliyatı donate barı açmamın nedeni göğsümde kist olduğu için değil, direkt göğüs estetiği ameliyatı için açarsam insanlar tarafından ayıplanırım diye düşünmüştüm. Yaptığım şey doğru mu hayır, değil. Sahte rapor işi de tamamen troll. Bu yayından sonra kist ameliyatı barının başlığını değiştirip göğüs estetiği yazmıştım" dedi.