Trabzon eğlenceye doydu - Son Dakika
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Trabzon eğlenceye doydu

03.07.2022 13:37
Trabzon eğlenceye doydu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği "Çadırını al gel, eğlence bizden" organizasyonuna binlerce kişi katılarak sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlendiler.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği "Çadırını al gel, eğlence bizden" organizasyonuna binlerce kişi katılarak sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlendiler.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Çadırını al gel eğlence bizden" organizasyonuna Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'den yüzlerce kişi katıldı. Yaz spor okulları açılış programı, ödüllü plaj voleybolu turnuvası ile başlayan program, karaoke yarışması, Şule Kaygusuz ve Serkan Gürler konseri, Varil ateşi yakılması, Aslan Kar ve Hakan Kurbetli Dj performansı, ışık şovları ve Açık hava sineması ile devam etti. Gece plaja kurulan yüzlerce çadırda kalan halk sabahın ilk ışıklarında ise Arzu Özen ile nefes terapisi ve sabah sporu yaptı. Yalıncak plajında bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafe ve restoranlar da sabaha kadar kesintisiz olarak hizmet verdi.

Yapılan organizasyona katılan vatandaşlar ise, "Karadeniz bölgesinde ilk kez böyle bir eğlenceye katıldık. Çocuklarımız parklarda oyun oynarken bizler çadırımızı kurduk, yarışmalara katıldık ve açık hava sineması izledik. Böylesine bir organizasyona sadece Trabzon olarak değil Karadeniz Bölgesi olarak hasret kalmıştık. Bu manada katkılarından dolayı başta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Trabzon, Giresun, Artvin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Trabzon eğlenceye doydu - Son Dakika

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