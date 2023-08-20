Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'ı küplere bindirecek "Bekaret" paylaşımı - Son Dakika

Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'ı küplere bindirecek "Bekaret" paylaşımı

Tuğba Ekinci\'den Demet Akalın\'ı küplere bindirecek "Bekaret" paylaşımı
Son Güncelleme: 20.08.2023 09:25

Gülden Karaböcek'in, çorbacıda şarkı söylediği anları gören Demet Akalın usta şarkıcıya "Enişteci" yorumunda bulununca Tuğba Ekinci çok kızmıştı. Akalın'a dair paylaşımlarına devam eden Ekinci eski bir gazete sayfasını paylaşarak şoke etti.

Neşe Karaböcek'in kardeşi olan Gülden Karaböcek'in çorbacıda sahne alması gündem oldu. Demet Akalın o görüntülere "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa" keşke yorumunu yapınca ortalık karıştı.

Tuğba Ekinci Demet Akalın'a sert tepki gösterdi ama bu da yetmedi. "Bu köfte nasıl can verecek merak ediyorum. Para kurtarır sanıyor herhalde" diyen Ekinci son olarak Demet Akalın'ın eski bir demecini paylaştı.

"Bekaretimi İbrahim Tatlıses'e verdim" yazılı gazete sayfasını paylaşan Ekinci "Yaşadığım sürece bu ve bunun gibilere pabuç bırakmayacağım" dedi.

İşte Tuğba Ekinci'nin o paylaşımı;

Demet Akalın, Tuğba Ekinci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'ı küplere bindirecek 'Bekaret' paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'ı küplere bindirecek "Bekaret" paylaşımı - Son Dakika
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