Tuğba Ekinci\'den Demet Akalın\'ı küplere bindirecek "Bekaret" paylaşımı

Neşe Karaböcek'in kardeşi olan Gülden Karaböcek'in çorbacıda sahne alması gündem oldu. Demet Akalın o görüntülere "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa" keşke yorumunu yapınca ortalık karıştı.

Tuğba Ekinci Demet Akalın'a sert tepki gösterdi ama bu da yetmedi. "Bu köfte nasıl can verecek merak ediyorum. Para kurtarır sanıyor herhalde" diyen Ekinci son olarak Demet Akalın'ın eski bir demecini paylaştı.

"Bekaretimi İbrahim Tatlıses'e verdim" yazılı gazete sayfasını paylaşan Ekinci "Yaşadığım sürece bu ve bunun gibilere pabuç bırakmayacağım" dedi.

İşte Tuğba Ekinci'nin o paylaşımı;