Tuğba Ünal Müzikal Tiyatro Oyunuyla Sahneye Geliyor

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Müzik dünyasının sevilen ismi Tuğba Ünal, şimdi de bir müzikal hazırlığında. Ünlü sanatçı, daha önce kitapları ve İlhan Şeşen'in unutulmaz eseri "Sensiz Olmaz" şarkısıyla tanınmıştı. Şimdi ise sahneye yeni bir soluk getirerek bir müzikal tiyatro oyunuyla geliyor.

Ünal, yaptığı açıklamada, "Müzikal bir tiyatro oyunu ile geliyorum. Aslında hep vardı böyle bir düşüncem çünkü ben arkamda adımın anılmasına neden olacak güzel izler bırakmak istiyorum. Bu tek kişilik müzikali yönetmenim Şerafettin Kaya ile hazırlıyoruz. En çok beni yönlendiren zaten kendisi yıllar önce de ama kısmet bugüneymiş" dedi.

Bu yeni proje, sanatçının kariyerinde önemli bir dönemeç olabilir ve müzikseverlerin büyük ilgisini çekebilir.