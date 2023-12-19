Tuğçe Kandemir, Abdullah Karatay ile evlendi

Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu Abdullah Karatay'la nikah masına oturdu. Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa 'evet' dedi.

Tuğçe Kandemir, geçtiğimiz eylül ayında sevgilisinden evlilik teklifi aldığını, sosyal medya hesabından "Evet dedim çocuklar" notuyla duyurmuştu.