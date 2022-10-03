Tuğçe Tayfur... ONBEŞGÜN NİŞANLI KALDI! - Son Dakika
Üye Girişi

Tuğçe Tayfur... ONBEŞGÜN NİŞANLI KALDI!

03.10.2022 18:37
Tuğçe Tayfur... ONBEŞGÜN NİŞANLI KALDI!

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı atmış ve 15 gün önce nişanlanmıştı. Nişana anne Necla Nazır gelirken baba Tayfur gelmemişti. Tuğçe Tayfur 15 gün nişanlı kaldı ve nişan attı. Tüm fotoğrafları silen Tuğçe Tayfur'un neden nişan attığı ise merak konusu oldu.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa'dan evlenme teklifi almış ve çift aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlanmıştı.

Tuğçe Tayfur aile bireylerinin yer aldığı kareleri paylaşmıştı ancak nişanda Ferdi Tayfur'un olmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Yeni nişanlanan çiftten ayrılık haberi geldi. Tuğçe Tayfur tüm fotoğrafları sildi ve nişan attı.

2. Sayfa'nın iddiasına göre; Tayfur hemen evlenmek isteyince çiftin arasında sorun oldu.

Tuğçe Tayfur nişanlısına "Beni oyalıyor musun?" diyerek tepki gösterdi ve ikili arasında söz bozuldu.

fgfhf

"BAŞKA KADINLA GÖRÜNTÜSÜ VARDI"

Nişandan 4 gün önce de Tuğçe Tayfur'un sevgilisinden ayrıldığını söyledi.

Bunun sebebi ise Burak Kalfa'nın başka bir kadınla görüntüsünün olduğu iddiasıydı.

Programın sunucusu Gülşen açıklamasında "Ağlayarak beni aradı bitti dedikten 4 gün sonra nişanlandı" dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: Magazinkolik

Ferdi Tayfur, Necla Nazır, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğçe Tayfur... ONBEŞGÜN NİŞANLI KALDI! - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.

Son Dakika
00:51 Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Odalarında görünce çığlık atıp kaçtılar
00:22 Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor
00:01 Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi
23:48 Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı
23:33 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü
23:17 ABD'den Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamle daha! Rum askerlerine eğitim verecekler
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 02:50:26. #1.11#
SON DAKİKA: Tuğçe Tayfur... ONBEŞGÜN NİŞANLI KALDI! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement