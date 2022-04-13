Tülin Şahin'den Çarpıcı Annelik İtirafı! - Son Dakika

Tülin Şahin, N Alaçatı dergisi için objektif karşısına geçti. 2.5 yaşında Siena Leyla adında bir kızı olan ünlü model, dünyasının ve önceliğinin kızı olduğunu anlattı.

Şahin, "Doğum yaptığımdan itibaren süreci ve sonrası yani şu anı da en doğal akışında yaşıyorum, yaşamak istiyorum. Tıpkı olması gerektiği gibi. Önceliğim tamamen bana bağlı minik bir bebeğin tüm isteklerine en sağlıklı şekilde yanında olarak cevap verebilmek" diye konuştu.

"SABAH ERKEN KALKIYORUM"

Şahin, "Bir yandan annelik bir yandan çalışma hayatını nasıl yürütüyorsunuz?" sorusuna da şu şekilde yanıt verdi: "Hayatta her şey bir denge. Organize ve disiplinli çalışırsanız her şeye yetişirsiniz. Tabii sevdiğim işi yapmak da burada çok önemli. Ama şu var ki tam 24 yıldır gerek ülkemde gerekse tüm dünyada sabah erken kalkıp her işime bir amatörün heyecanı bir profesyonelin bilgesi ile giderim."