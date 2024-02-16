Moda dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olan Londra Moda Haftası, 16-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Aralarında dünyaca ünlü markaların da yer aldığı pek çok firmanın etkinliklerine sahne olan Moda Haftası'nda Türk manken Tuğçe Aral baş manken olarak podyuma çıkacak.
Leonardo Royal Tower Bridge London Hotel'de düzenlenecek defilede Türk manken Tuğçe Aral büyük bir başarı elde etti. Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkacak olan Aral, baş manken seçildi. Tuğçe Aral, taşıyacağı göz kamaştıran tasarımlarla büyük ses getirecek.
Tuğçe Aral, son yıllarda elde ettiği başarılarla moda dünyasının önde gelen markaları ve moda editörlerinin radarına girerken, gelecekte uluslararası moda sahnesinde daha sık görülen bir manken olma potansiyeline sahip.
Moda severlerin ve endüstri profesyonellerinin merakla beklediği moda haftası, Tuğçe Aral'ın taşıyacağı tasarımlar, ilgiyle bekleniyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Magazin › Türk Manken Tuğçe Aral, Londra Moda Haftası'nda Baş Manken Olarak Görev Alacak - Son Dakika
Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, geçen yılın son çeyreğini yatay bir seyirle ve toplam 7 milyar dolar ihracatla kapatan makine ihracatı, 2024'e miktar bazında 7 bin ton, değer bazında 50 milyon dolar eksilerek başladı.
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