Türk oyunculara Hollywood kancası - Son Dakika
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Türk oyunculara Hollywood kancası

13.10.2022 16:44
Türk oyunculara Hollywood kancası

Türkiye'de Amerikan sinema endüstrisi Hollywood'tan teklif alan oyuncu sayısı sürekli artıyor.

Türkiye'de Amerikan sinema endüstrisi Hollywood'tan teklif alan oyuncu sayısı sürekli artıyor. Son zamanlarda Türk oyunculara Hollywood'tan teklif üstüne teklif yağıyor. 'Asla yabancılara güvenme' sinema filmininde Zeynep karakterini canlandıran Türk oyuncuya, Hollywood yapımı bir sinema filminde yer alması için teklif geldi.

'Asla yabancılara güvenme' sinema filminin başarılı oyuncularından Tuğçe Marik'e yakında tüm dünyada vizyona girmeye hazırlanan ve bir çok Hollywood yıldızının yer alacağı sinema filmden teklif geldi.

Türk Amerikan ortak yapımı filmi yapımcıları, "Türkiye'den de bu projede bir Türk kadın oyuncumuz olacak. Bu oyuncumuz da Asla yabancılara güvenme ve bir kaç sinema filminde rolleriyle kendinden söz ettiren Tuğçe Marik olacak. Kendisine hazırladığımız senaryoyu ilettik, kendisi hiç düşünmeden projede yer almayı kabul etti" dedi.

Oyuncu Tuğçe Marik de bu tarz bir projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Proje bana geldiğinde çok heyecanlandım ve hiç düşünmeden evet dedim. Çünkü dünya çapında bir çok ünlü ile birlikte kamera karşısına geçecek olmak beni çok farklı hissettirdi. Öncelikle bana bu teklif ile gelen Boz akademi kurucusu Haluk Bozdağ'a teşekkür ediyor, projede beraber olmaktan mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Hollywood, Türkiye, Magazin, Son Dakika

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